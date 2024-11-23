"Ajuste fiscal abre espaço para o crescimento do Brasil", afirma economista-chefe da XP

O pacote que visa ajustar os gastos do governo federal e, consequentemente, segurar a trajetória de expansão da dívida pública brasileira,
esperado há quase um mês e que deve ser anunciado na semana que vem pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, é um dos principais temas do Pedra Azul Summit, evento organizado pela Rede Gazeta, neste final de semana, que reúne lideranças empresariais e políticas do Espírito Santo. Caio Megale, economista-chefe da XP, que participou de um painel sobre os cenários da economia, ao lado do ex-governador Paulo Hartung e do economista e comentarista da CBN Teco Medina, foi taxativo:
"Precisamos frear o ritmo de expansão das despesas e, consequentemente, da dívida pública brasileira. Temos que ter senso de urgência para esse choque de realidade, só assim conseguiremos segurar o dólar, a inflação, a taxa de juros e, assim, termos um crescimento da economia saudável e sustentado. As condições para o Brasil crescer estão dadas, precisamos desse dever de casa, que não é tão difícil assim de ser feito, para decolar. Um ajuste de qualidade, que observe a indexação do avanço das despesas (saúde e educação, por exemplo), será bom para todo mundo".