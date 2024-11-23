"Ajuste fiscal abre espaço para o crescimento do Brasil", afirma economista-chefe da XP

"Precisamos frear o ritmo de expansão das despesas e, consequentemente, da dívida pública brasileira. Temos que ter senso de urgência para esse choque de realidade, só assim conseguiremos segurar o dólar, a inflação, a taxa de juros e, assim, termos um crescimento da economia saudável e sustentado. As condições para o Brasil crescer estão dadas, precisamos desse dever de casa, que não é tão difícil assim de ser feito, para decolar. Um ajuste de qualidade, que observe a indexação do avanço das despesas (saúde e educação, por exemplo), será bom para todo mundo".