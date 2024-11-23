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Entrevista

"Ajuste fiscal abre espaço para o crescimento do Brasil", afirma economista-chefe da XP

Caio Megale veio ao Espírito Santo para o Pedra Azul Summit, evento organizado pela Rede Gazeta. Ele defende que um ajuste estrutural das contas públicas do governo federal

Publicado em 23 de Novembro de 2024 às 11:54

Públicado em 

23 nov 2024 às 11:54
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Pedra Azul Summit 2024 - Caio Megale, economista-chefe da XP
Pedra Azul Summit 2024 Crédito: Carlos Alberto Silva
O pacote que visa ajustar os gastos do governo federal e, consequentemente, segurar a trajetória de expansão da dívida pública brasileira, esperado há quase um mês e que deve ser anunciado na semana que vem pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, é um dos principais temas do Pedra Azul Summit, evento organizado pela Rede Gazeta, neste final de semana, que reúne lideranças empresariais e políticas do Espírito Santo. Caio Megale, economista-chefe da XP, que participou de um painel sobre os cenários da economia, ao lado do ex-governador Paulo Hartung e do economista e comentarista da CBN Teco Medina, foi taxativo:
"Precisamos frear o ritmo de expansão das despesas e, consequentemente, da dívida pública brasileira. Temos que ter senso de urgência para esse choque de realidade, só assim conseguiremos segurar o dólar, a inflação, a taxa de juros e, assim, termos um crescimento da economia saudável e sustentado. As condições para o Brasil crescer estão dadas, precisamos desse dever de casa, que não é tão difícil assim de ser feito, para decolar. Um ajuste de qualidade, que observe a indexação do avanço das despesas (saúde e educação, por exemplo), será bom para todo mundo".
Confira a entrevista:

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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