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Indústria

Brametal vai investir R$ 60 milhões na fábrica de Linhares

A unidade está completando 25 anos e será modernizada. O maquinário mais antigo será trocado e, com mais eficiência, a produção pode crescer até 15%

Publicado em 24 de Novembro de 2024 às 01:15

Públicado em 

24 nov 2024 às 01:15
Abdo Filho

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Abdo Filho

Unidade da Brametal em Linhares, no Norte do ES
Unidade da Brametal em Linhares, no Norte do ES Crédito: Brametal/Divulgação
A Brametal, fabricante de estruturas de metal, vai fazer um investimento de pelo menos R$ 60 milhões (pode chegar aos R$ 80 milhões) na modernização na fábrica de Linhares, que está completando 25 anos. As máquinas que operam desde o início da operação (não são todas, já que a estrutura já passou por várias ampliações) serão trocadas por novas, que virão da Itália.
"Os investimentos serão feitos em 2025 e 2026. Trata-se de uma modernização do maquinário, que vai possibilitar um aumento da nossa produção (entre 10% e 15%), já que vamos ampliar a nossa eficiência produtiva", explicou Alexandre Schimidt, diretor da Brametal, que esteve no Pedra Azul Summit, organizado pela Rede Gazeta.
A companhia, que já é uma das maiores da América Latina na produção de estruturas metálicas para a geração, distribuição e transmissão de energia e torres de telecomunicações, vem ampliando o seu leque de atuação nos últimos tempos. No ano passado, em Linhares, concluiu um aporte de R$ 30 milhões em uma unidade para a construção de suportes de paineis fotovoltaicos.
Em 2023, a operação de Linhares teve um faturamento de R$ 943 milhões, 7,6% acima do registrado em 2022. 

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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