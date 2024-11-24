Brametal vai investir R$ 60 milhões na fábrica de Linhares

A Brametal, fabricante de estruturas de metal,
vai fazer um investimento de pelo menos R$ 60 milhões (pode chegar aos R$ 80 milhões) na modernização na fábrica de Linhares, que está completando 25 anos. As máquinas que operam desde o início da operação (não são todas, já que a estrutura já passou por várias ampliações) serão trocadas por novas, que virão da Itália.
"Os investimentos serão feitos em 2025 e 2026. Trata-se de uma modernização do maquinário, que vai possibilitar um aumento da nossa produção (entre 10% e 15%), já que vamos ampliar a nossa eficiência produtiva", explicou Alexandre Schimidt, diretor da Brametal, que esteve no Pedra Azul Summit, organizado pela Rede Gazeta.
A companhia, que já é uma das maiores da América Latina na produção de estruturas metálicas para a geração, distribuição e transmissão de energia e torres de telecomunicações, vem ampliando o seu leque de atuação nos últimos tempos. No ano passado, em Linhares, concluiu um aporte de R$ 30 milhões em uma unidade para a construção de suportes de paineis fotovoltaicos.
Em 2023, a operação de Linhares teve um faturamento de R$ 943 milhões, 7,6% acima do registrado em 2022.