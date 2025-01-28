Agronegócio: startup do Espírito Santo chega na Argentina

Equipamento da startup capixaba Olho do Dono sendo utilizado em fazenda Crédito: Divulgação/Olho do Dono

A startup capixaba Olho do Dono, fundada, em 2015, por Pedro Henrique Mannato, começou a operar comercialmente na Argentina em novembro passado. A empresa desenvolveu um sistema para pesar e contar o gado - dois dos processos demandam tempo dentro de uma propriedade - a partir de imagens. São até 50 animais por minuto. A Olho do Dono chegou ao país que tem uma das maiores populações bovinas do mundo - 53 milhões - por meio de uma parceria com o produtor agropecuário Ricardo Negri, que, entre 2015 e 2017, governo do ex-presidente Mauricio Macri, foi Secretário de Agricultura da Argentina, uma espécie de vice-ministro.

Negri já era cliente da empresa capixaba e, diante dos bons resultados obtidos, resolveu, ao lado do também pecuarista Marcos Krause, iniciar a primeira operação da Olho do Dono fora do Brasil. "Comecei a usar e o ganho de eficiência e produtividade foi enorme. Quem conhece de pecuária sabe que o trabalho de pesagem e contagem não são simples. Entendi o processo e vejo que a plataforma tem enormes possibilidades de expansão. É uma ferramenta autônoma, com dados objetivos, com baixíssimo nível de erro, de fácil utilização e que, por isso, permite que façamos pesagens várias vezes ao ano, ao contrário do que acontece em outros métodos. Ou seja, passamos a ter mais dados planilhados e, a partir daí, um maior controle e planejamento do negócio", explicou Negri, que, hoje, é diretor de Negócios da Olho do Dono na Argentina.

A internacionalização do negócio é parte fundamental na estratégia de expansão da empresa, que viu o seu faturamento crescer 120% no ano passado e planeja uma expansão de 300% em 2025. "Temos operação comercial no Brasil e na Argentina, mas possuímos clientes também no México e Paraguai. Estamos no meio de uma rodada de captação de recursos, um dos nossos objetivos é investir na internacionalização da marca. A operação na Argentina passa por isso, encontramos um parceiro relevante, com ótimos contatos, com a intenção de consolidar a nossa marca em um dos maiores e mais tradicionais mercados de gado do planeta e acelerar a nossa expansão como um todo", explicou Mannato.

O incremento da plataforma também é uma alavanca essencial. "Estamos implementando mais aplicações sem a necessidade de novos desenvolvimentos, isso dá uma tração enorme ao negócio. Crescemos, até aqui, com pesagem e contagem de animais, agora estamos entrando, por exemplo, na compra, venda e na rastreabilidade. Isso tudo agrega valor, a ideia é transformar a Olho do Dono em um grande ecossistema para o setor", assinalou o executivo.