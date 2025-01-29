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Indústria

Veículo autônomo: startup do ES capta dinheiro para construir fábrica de carros

Lume Robotics, nascida dentro dos corredores da Ufes, tem tecnologia avançada e pretende montar unidade fabril de veículos autônomos no Norte do Estado

Públicado em 

29 jan 2025 às 00:50
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Caminhão elétrico sem cabine será testado em porto
Protótipo do caminhão elétrico sem cabine desenvolvido em uma parceria entre Lume e Suzano Crédito: Divulgação/Lume
A Lume Robotics, uma das startups de maior sucesso no Espírito Santo e no Brasil, está em um momento relevante de sua jornada. Ao mesmo tempo que entrega caminhões autônomos para o front das operações dos clientes, já tendo passado por todos os testes, coloca de pé uma rodada de captação de recursos que tem por objetivo catapultar os seus negócios. Até julho, os executivos da empresa querem estar fechados com os investidores que vão aportar mais R$ 15 milhões na empresa.
"Estamos em um momento interessante do nosso negócio. Tudo aquilo que estudamos ao longo de muitos anos (a Lume foi fundada em 2019, mas o projeto é anterior, nasceu nas salas de aula da Ufes) está entrando em prática. Para que isso se dê da maneira adequada, precisamos de recursos. Esta rodada, a segunda de nossa história (a primeira, de R$ 6,6 milhões, se deu em 2021), é justamente para isso. Estamos conversando com fundos e investidores daqui e de fora do Brasil, que estão estudando a tecnologia que desenvolvemos e, claro, de olho no potencial de expansão", explicou Rânik Guidolini, CEO da Lume.
Hoje, a empresa tem 10 veículos autônomos em operação pelo Brasil, o objetivo é chegar aos 100 até o final do ano que vem. Em paralelo, a startup trabalha para tirar do papel um projeto para lá de ambicioso: a construção de uma montadora de carros, de marca própria, no Norte do Estado. "Estamos analisando as cidades de Aracruz, Linhares e Colatina para serem sede da fábrica. Até julho batemos o martelo. Ao mesmo tempo, estamos nos debruçando sobre o projeto da fábrica e sobre o protótipo do que construiremos ali. Estamos negociando com montadoras e outros investidores que desejam entrar na sociedade. A rodada de captação que estamos fazendo neste momento é suficiente para darmos os primeiros passos".
A Vix Logística, do Grupo Águia Branca, é um dos acionistas mais relevantes da Lume Robotics.

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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