Veículo autônomo: startup do ES capta dinheiro para construir fábrica de carros

"Estamos em um momento interessante do nosso negócio. Tudo aquilo que estudamos ao longo de muitos anos (a Lume foi fundada em 2019, mas o projeto é anterior, nasceu nas salas de aula da Ufes) está entrando em prática. Para que isso se dê da maneira adequada, precisamos de recursos. Esta rodada, a segunda de nossa história (a primeira, de R$ 6,6 milhões, se deu em 2021), é justamente para isso. Estamos conversando com fundos e investidores daqui e de fora do Brasil, que estão estudando a tecnologia que desenvolvemos e, claro, de olho no potencial de expansão", explicou Rânik Guidolini, CEO da Lume.