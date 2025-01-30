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Negócios

Maely Mídia faz aquisição e entra no mercado de São Paulo

Empresa fundada pelo empresário Maely Coelho, em 1968, comprou parte das ações de uma empresa de OOH e agora vai acessar o maior mercado de publicidade do Brasil

Públicado em 

30 jan 2025 às 19:14
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

A Maely Mídia OOH (Out Of Home, anúncios publicitários feitos em espaços públicos), tradicionalíssima empresa de mídia do Espírito Santo fundada pelo empresário Maely Coelho, comprou 50% da C2R Mídia, de São Paulo, e colocou os pés no maior mercado publicitário do Brasil. A C2R é especializada em utilizar espaços para anúncios em transporte público.
"A movimentação é um marco para a C2R Mídia, que sempre foi reconhecida pela inovação, além da ampla cobertura e eficiência de suas campanhas. Com a Maely, agregamos um parceiro com vasta experiência no setor, o que nos deixa ainda mais confiantes sobre as possibilidades que surgirão a partir dessa união e os impactos que traremos para o futuro da mídia OOH no Brasil", afirma Rogério de Moraes, CEO da C2R Mídia.
"Acreditamos que nossa abordagem sobre a mobilidade transformará a maneira como as empresas se comunicam com o público em movimento. Temos, ainda, um olhar atento ao impacto positivo na classe C, um segmento crescente e muito presente no cenário dos centros urbanos. Ao integrar soluções de mobilidade e tecnologia, facilitamos o acesso a novas oportunidades de consumo e oferecemos uma experiência mais personalizada e eficiente para as pessoas. Isso é fundamental para o crescimento das marcas em um mercado competitivo e diversificado como o de São Paulo.", disse Rodrigo Oliveira, CEO da Maely Mídia OOH.
Chamou a atenção de Maely na C2R o fato de a empresa de mídia desenvolver tecnologias, caso do Painel B-Air, dispositivo que padroniza e organiza a publicidade estática no interior de milhares de ônibus que circulam pela cidade. O objetivo é potencializar esse tipo de iniciativa. Fundada em 1968, a Maely Mídia OOH vem investindo pesado em novos formatos. A chegada a São Paulo reforça a estratégia de diversificação e expansão da empresa.

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Dinheiro vivo Crédito: Carlos Alberto

Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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