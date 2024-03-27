Entrada da Louis Dreyfus na indústria do café do ES é vista com bons olhos

A expectativa é de que o movimento acelere a agroindustrialização do Espírito Santo. A Cacique, que é relevante no cenário brasileiro, faturou, no ano passado, R$ 1,23 bilhão. A Dreyfus, por sua vez, fechou o ano passado com US$ 50,6 bilhões (R$ 250 bi) em receitas. Ou seja, entra no cenário do Estado um ator com poder de fogo muito maior. Aliás, no comunicado que informa a aquisição, Michael Gelchie, CEO da LDC, afirma que "este desenvolvimento está alinhado com a estratégia da LDC de diversificar os fluxos de receita por meio de linhas de produtos de valor agregado – neste caso, acelerando a expansão dos negócios de café solúvel da LDC".