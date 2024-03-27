80% das unidades do maior prédio de Vitória estão vendidas ou reservadas

A comercialização do Vernissage, o mais alto prédio de Vitória, na Enseada do Suá, foi iniciada em 18 de janeiro.
Pouco mais de dois meses depois, 80% das 240 unidades de três e quatro - entre 120 m² e 560 m² - já estão vendidas ou negociadas. "Não posso reclamar, 50% das unidades já estão com contrato assinado, com as que estão reservadas nos aproximamos de 80%. A velocidade das vendas está boa", afirmou José Luís Galvêas, presidente da Galwan, construtora responsável pelo projeto.
O empreendimento, que ficará numa antiga área de 11 mil m² do Banco do Brasil, terá 138,49 metros e 103,4 mil m² de área construída, um investimento que se aproximará de R$ 700 milhões. O movimento de obra está começando e a previsão de entrega é para o final de 2028. O primeiro andar do Vernissage ficará a 33 metros do chão (11º de um prédio comum). Antes dele, as garagens, área de lazer completa e um mall fechado com 5 mil m² no térreo, que será administrado pela Galwan.