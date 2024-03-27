80% das unidades do maior prédio de Vitória estão vendidas ou reservadas

O empreendimento, que ficará numa antiga área de 11 mil m² do Banco do Brasil, terá 138,49 metros e 103,4 mil m² de área construída, um investimento que se aproximará de R$ 700 milhões. O movimento de obra está começando e a previsão de entrega é para o final de 2028. O primeiro andar do Vernissage ficará a 33 metros do chão (11º de um prédio comum). Antes dele, as garagens, área de lazer completa e um mall fechado com 5 mil m² no térreo, que será administrado pela Galwan.