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80% das unidades do maior prédio de Vitória estão vendidas ou reservadas

A comercialização do Vernissage, um investimento de R$ 700 milhões  na Enseada do Suá, foi iniciada em 18 de janeiro. Empreendimento deve ser entregue em 2028

Publicado em 27 de Março de 2024 às 03:50

Públicado em 

27 mar 2024 às 03:50
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Vernissage Vitória, Galwan
Perspectiva da área de lazer do Vernissage Crédito: Galwan/Divulgação
A comercialização do Vernissage, o mais alto prédio de Vitória, na Enseada do Suá, foi iniciada em 18 de janeiro. Pouco mais de dois meses depois, 80% das 240 unidades de três e quatro - entre 120 m² e 560 m² - já estão vendidas ou negociadas. "Não posso reclamar, 50% das unidades já estão com contrato assinado, com as que estão reservadas nos aproximamos de 80%. A velocidade das vendas está boa", afirmou José Luís Galvêas, presidente da Galwan, construtora responsável pelo projeto.
O empreendimento, que ficará numa antiga área de 11 mil m² do Banco do Brasil, terá 138,49 metros e 103,4 mil m² de área construída, um investimento que se aproximará de R$ 700 milhões. O movimento de obra está começando e a previsão de entrega é para o final de 2028. O primeiro andar do Vernissage ficará a 33 metros do chão (11º de um prédio comum). Antes dele, as garagens, área de lazer completa e um mall fechado com 5 mil m² no térreo, que será administrado pela Galwan.  

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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