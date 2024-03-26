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Negócios

Gigante europeia compra empresa que tem fábrica de café solúvel no ES

Louis Dreyfus Company (LDC) adquiriu as operações da Café Cacique, que tem duas fábricas no Brasil, sendo uma delas em Linhares

Publicado em 26 de Março de 2024 às 16:22

Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

26 mar 2024 às 16:22
Aroma capixaba - Pauta 11
A Cacique se instalou em Linhares, no Norte do Estado, no segundo semestre de 2021 Crédito: Divulgação/Cacique
Uma gigante europeia do agronegócio comprou as operações da Cacique, maior produtora independente de café solúvel no Brasil, que possui fábrica em Linhares, no Norte do Espírito Santo.
O anúncio do acordo de aquisição de 100% das ações da Cacique pela companhia francesa Louis Dreyfus Company (LDC) foi feito nesta terça-feira (26) pelas empresas. Os valores da negociação não foram informados. 
A Cacique é uma das maiores produtoras, processadoras e exportadoras independentes globais de café solúvel em termos de volume, com atividades em mais de 70 países, know-how industrial de primeira classe, dois ativos de processamento no Brasil e uma equipe forte de aproximadamente 1 mil funcionários.

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As operações da Café Cacique em Linhares começaram no segundo semestre de 2021, sendo a segunda fábrica da companhia no país. A primeiro fica em Londrina, no Paraná. A sede no Norte capixaba tem espaço de 500 mil metros quadrados e produz, em média, 12 mil toneladas de café solúvel ao ano. 
Gigante europeia compra empresa que tem fábrica de café solúvel no ES
Segundo a Cacique, a escolha por Linhares tem relação com o fato de o Estado ser considerado o maior produtor de café conilon do país. "A estrutura portuária também foi decisiva para os negócios. Afinal, uma localização privilegiada é essencial para atender às demandas de exportação da indústria", diz a empresa. 
Nesta nova etapa, a Cacique vai ser integrada à Louis Dreyfus Company (LDC), empresa fundada em 1851, que atua em mais de 100 países em seis regiões geográficas e emprega aproximadamente 18 mil pessoas em todo o mundo.

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A LDC é uma empresa líder global com mais de 80 anos de presença no Brasil e compromisso com o crescimento de longo prazo no país. As atividades atuais da gigante francesa abrangem toda a cadeia de valor, do campo à mesa, em uma ampla gama de linhas de negócios (plataformas): Soluções de Carbono, Café, Algodão, Food & Feed Solutions, Frete, Global Markets, Grãos & Oleaginosas, Sucos, Arroz e Açúcar.
"Este desenvolvimento está alinhado com a estratégia da LDC de diversificar as fontes de receita por meio de linhas de produtos de valor agregado – neste caso, acelerando a ampliação do negócio de café solúvel da LDC, recentemente iniciado no Vietnã com sua operação conjunta iLD Coffee Vietnam de café solúvel liofilizado, para posicionar a LDC entre os maiores produtores mundiais de café solúvel", disse Michael Gelchie, CEO da LDC.
Para a LDC, essa aquisição expandirá ainda mais os negócios da empresa europeia no Brasil, complementando as operações de comercialização de café verde existentes no país e acelerando a expansão do negócios de café solúvel para posicionar a LDC entre os maiores produtores de café solúvel do mundo.
"Estamos satisfeitos em anunciar este acordo com a LDC, cujo alcance global e extensa experiência em comercialização de café certamente beneficiarão nossa rede de produtores e clientes, garantindo crescimento contínuo nos próximos anos. Estamos confiantes de que nossos funcionários se beneficiarão deste novo capítulo para a Cacique, cuja história e cultura serão preservadas", disseram Cesario Coimbra, João Paulo Coimbra e Horácio Coimbra Neto.
O acordo está sujeito a aprovações regulatórias e condições de fechamento habituais.

Correção

26/03/2024 - 7:31
A Louis Dreyfus Company (LDC) é uma companhia francesa, e não holandesa, como publicado anteriormente. O título e o texto desta reportagem foram corrigidos.

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