Gigante europeia compra empresa que tem fábrica de café solúvel no ES

A Cacique se instalou em Linhares, no Norte do Estado, no segundo semestre de 2021 Crédito: Divulgação/Cacique

Uma gigante europeia do agronegócio comprou as operações da Cacique, maior produtora independente de café solúvel no Brasil, que possui fábrica em Linhares , no Norte do Espírito Santo

O anúncio do acordo de aquisição de 100% das ações da Cacique pela companhia francesa Louis Dreyfus Company (LDC) foi feito nesta terça-feira (26) pelas empresas. Os valores da negociação não foram informados.

A Cacique é uma das maiores produtoras, processadoras e exportadoras independentes globais de café solúvel em termos de volume, com atividades em mais de 70 países, know-how industrial de primeira classe, dois ativos de processamento no Brasil e uma equipe forte de aproximadamente 1 mil funcionários.

As operações da Café Cacique em Linhares começaram no segundo semestre de 2021, sendo a segunda fábrica da companhia no país. A primeiro fica em Londrina, no Paraná. A sede no Norte capixaba tem espaço de 500 mil metros quadrados e produz, em média, 12 mil toneladas de café solúvel ao ano.

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Segundo a Cacique, a escolha por Linhares tem relação com o fato de o Estado ser considerado o maior produtor de café conilon do país. "A estrutura portuária também foi decisiva para os negócios. Afinal, uma localização privilegiada é essencial para atender às demandas de exportação da indústria", diz a empresa.

Nesta nova etapa, a Cacique vai ser integrada à Louis Dreyfus Company (LDC), empresa fundada em 1851, que atua em mais de 100 países em seis regiões geográficas e emprega aproximadamente 18 mil pessoas em todo o mundo.

A LDC é uma empresa líder global com mais de 80 anos de presença no Brasil e compromisso com o crescimento de longo prazo no país. As atividades atuais da gigante francesa abrangem toda a cadeia de valor, do campo à mesa, em uma ampla gama de linhas de negócios (plataformas): Soluções de Carbono, Café, Algodão, Food & Feed Solutions, Frete, Global Markets, Grãos & Oleaginosas, Sucos, Arroz e Açúcar.

"Este desenvolvimento está alinhado com a estratégia da LDC de diversificar as fontes de receita por meio de linhas de produtos de valor agregado – neste caso, acelerando a ampliação do negócio de café solúvel da LDC, recentemente iniciado no Vietnã com sua operação conjunta iLD Coffee Vietnam de café solúvel liofilizado, para posicionar a LDC entre os maiores produtores mundiais de café solúvel", disse Michael Gelchie, CEO da LDC.

Para a LDC, essa aquisição expandirá ainda mais os negócios da empresa europeia no Brasil, complementando as operações de comercialização de café verde existentes no país e acelerando a expansão do negócios de café solúvel para posicionar a LDC entre os maiores produtores de café solúvel do mundo.

"Estamos satisfeitos em anunciar este acordo com a LDC, cujo alcance global e extensa experiência em comercialização de café certamente beneficiarão nossa rede de produtores e clientes, garantindo crescimento contínuo nos próximos anos. Estamos confiantes de que nossos funcionários se beneficiarão deste novo capítulo para a Cacique, cuja história e cultura serão preservadas", disseram Cesario Coimbra, João Paulo Coimbra e Horácio Coimbra Neto.

O acordo está sujeito a aprovações regulatórias e condições de fechamento habituais.