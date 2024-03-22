Dono da MedSênior compra hotel Porto do Sol em Guarapari e prepara reabertura

Hotel Porto do Sol, em Guarapari Crédito: Divulgação

Localizado numa península entre a Praia do Morro e Muquiçaba, o hotel Porto do Sol, ícone de Guarapari, tem novo dono. Quem comprou o empreendimento é o empresário Maely Coelho, dono da MedSênior, que pretende reformar e modernizar internamente a estrutura, com foco no turismo de negócios. "Vamos reformar, trazer mais conforto e resgatar a memória, pois o hotel era um ícone de Guarapari", diz o empresário.

O hotel, que conta com piscina, salão de jogos, academia, entre outras comodidades, está fechado e já passa por reformas. A previsão é que volte a receber hóspedes no início do próximo verão. Segundo Maely Coelho, atualmente o estabelecimento com 88 apartamentos. A intenção é criar pelo menos mais quatro quartos após a reforma.

Está nos planos do empresário – que também comprou o clube Siribeira , no ano passado, por R$ 25 milhões – a ampliação de uma marina próxima ao hotel. Como o calado – a medida a parte submersa de um navio – é muito raso, a intenção é reformar e inverter o deque flutuante para que passe a ter condição de ancorar pequenos barcos. "Vamos conversar com a Capitania dos Portos para fazer essa ampliação. A ideia é conseguir receber turistas de fora do Espírito Santo, como os de São Paulo, que mandam barcos na frente e depois chegam de avião", explica.

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"O diferencial esse hotel para os outros é que que o turista não chega na recepção, pega elevador e fica preso num corredor. Todos os apartamentos têm vista panorâmica. Também há muita área comum para o turista poder ficar o dia passeando", detalha o empresário, que afirmou ainda estar fechando acordo com uma bandeira para operar o hotel.

Já o uso clube Siribeira ainda está sendo definido. "Vamos fazer um estudo para destinar a área, mas não com tanta pressa, em razão do Porto do Sol", afirma.

Mall e hotel em Buenos Aires

O empresário também está investindo na região de montanha de Guarapari. Em julho está previsto para ser inaugurado um shopping na Avenida dos Apaixonados, que está recebendo obras de ampliação com calçadão para impulsionar o turismo. A previsão é que a região ganhe iluminação especial para turismo em épocas de férias.

"Buenos Aires era uma pérola que não estava lapidada e em virtude dos investimentos que temos visto da prefeitura no local estamos tendo segurança de fazer um investimento para agregar ainda mais valor à região".