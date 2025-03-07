Petróleo: compra de campos no ES faz parte de um movimento maior

"Quando a Petrobras fez as suas vendas, ela dividiu por polos, mas, do ponto de vista de eficiência operacional isso não faz muito sentido. Portanto, o que estamos vendo agora são movimentos de redesenho do que foi estabelecido nos últimos anos, principalmente pelos desinvestimentos da Petrobras. O mercado está se movimentando no sentido da formação de médias e grandes empresas de onshore no Brasil. Difícil saber onde isso dará, mas vemos a Petro-Victory e parceiros se movimentando, assim como Eneva e PetroReconcavo", explicou um empresário com larga experiência na indústria brasileira e capixaba de petróleo.
A declaração dada, nesta quinta, pelo CEO da BlueOak, Meton Morais, é bem direta e clara. "A Bacia do Espírito Santo apresenta uma oportunidade única de consolidação, já que não há um grande player estruturado e capitalizado investindo no desenvolvimento desses ativos. Estamos confiantes no sucesso dessa parceria com a Petro-Victory para impulsionar o crescimento e criar valor sustentável por meio da excelência operacional e alocação disciplinada de capital".
"A aquisição da Capixaba Energia representa um marco estratégico em nossa expansão, estabelecendo um centro de produção e expertise na região do Espírito Santo. Essa aquisição fortalece nossa posição no Brasil, consolidando a Bacia do Espírito Santo como uma área-chave para o crescimento da produção, complementando nossa presença já estabelecida nas Bacias de Barreirinhas e Potiguar. Estamos ansiosos para desbloquear todo o potencial desses ativos e gerar valor sustentável ao lado da BlueOak", completou Richard F. Gonzalez, CEO da Petro-Victory, no comunicado.
Importante lembrarmos que a Seacrest não comprou apenas os campos da Petrobras, ela levou também todo o sistema de armazenagem e de distribuição de óleo e gás que era da estatal, inclusive o Terminal Norte Capixaba, porto situado entre Linhares e São Mateus e responsável por escoar a produção da Seacrest e outros operadores. Portanto, estamos falando de ativos muito estratégicos e valiosos para qualquer empresa que se propõe a ser grande nesta indústria.