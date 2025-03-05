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Comércio eletrônico

Em expansão, Mercado Livre troca de armazém na Serra

A companhia, que é uma das maiores plataformas de comércio eletrônico do Brasil, está expandindo a sua infraestrutura de entregas. O objetivo é chegar a um dia de espera

Publicado em 05 de Março de 2025 às 03:50

Públicado em 

05 mar 2025 às 03:50
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Parceria entre Mercado Livre e Governo do Estado de São Paulo
Operação de centro logístico do Mercado Livre em São Paulo Crédito: Governo do Estado de São Paulo
O Mercado Livre, uma das potências do comércio eletrônico do Brasil, ampliou em quase cinco vezes o tamanho do seu armazém logístico na Grande Vitória. A companhia saiu de uma área de 6 mil m² no Civit II, na Serra, para um galpão de 27 mil m² também na Serra. O contrato foi assinado em janeiro e a operação já foi iniciada. O objetivo é atender a Região Metropolitana.
A nova área do Mercado Livre fica no Campo Log II, do Grupo RDG, um dos grandes investidores do mercado de armazéns logísticos do Espírito Santo. A ponte entre os dois grupos foi feita pela Dázen Real Estate, empresa capixaba que também auxiliou o Mercado Livre na expansão feita, recentemente, em Cachoeiro de Itapemirim: de 3 mil m² para 6 mil m². As expansões fazem parte de um grande pacote de ampliações de centros de distribuição que visa aumentar a capacidade de a companhia entregar mercadorias até um dia depois de feitas as encomendas. 

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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