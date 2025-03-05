Em expansão, Mercado Livre troca de armazém na Serra

A nova área do Mercado Livre fica no Campo Log II, do Grupo RDG, um dos grandes investidores do mercado de armazéns logísticos do Espírito Santo. A ponte entre os dois grupos foi feita pela Dázen Real Estate, empresa capixaba que também auxiliou o Mercado Livre na expansão feita, recentemente, em Cachoeiro de Itapemirim: de 3 mil m² para 6 mil m². As expansões fazem parte de um grande pacote de ampliações de centros de distribuição que visa aumentar a capacidade de a companhia entregar mercadorias até um dia depois de feitas as encomendas.