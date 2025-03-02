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Economia

A aposta de Sérgio Vidigal para agilizar os licenciamentos ambientais no ES

O ex-prefeito da Serra, que assumiu a secretaria de Estado de Desenvolvimento em 12 de fevereiro, disse que dar velocidade ao processo é prioridade

Publicado em 02 de Março de 2025 às 03:50

Públicado em 

02 mar 2025 às 03:50
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Sérgio Vidigal, prefeito da Serra
Sérgio Vidigal, secretário de Desenvolvimento do Espírito Santo Crédito: Ricardo Medeiros
Sentado na cadeira de secretário de Estado de Desenvolvimento desde o dia 12 de fevereiro, Sérgio Vidigal elegeu uma prioridade: aumentar a participação dos municípios na análise dos pedidos de licenças ambientais. Na visão dele, o Iema (Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos) ainda concentra muito trabalho e acaba virando um gargalo.
"O regramento já está todo colocado, o que precisamos fazer é colocar os municípios para assumirem o seu papel na análise dos pedidos de licenciamento ambiental, que é um dos grandes nós da nossa burocracia. O Iema é uma boa instituição, mas concentra muito trabalho, por isso, acaba virando um gargalo. Se conseguirmos dividir isso com as prefeituras, claro respeitando as regras já existentes, a situação vai melhorar consideravelmente. Trato isso como prioridade na minha gestão à frente do Desenvolvimento estadual, vamos incentivar e, na medida do possível, ajudar com as ferramentas", explicou o secretário.
Ele disse ainda que a ideia é incentivar a cultura da boa-fé. "A legislação está toda posta, os técnicos conhecem de ponta a ponta. Não preciso colocar um engenheiro do Estado para revisar o trabalho do engenheiro contratado por uma empresa. O que faremos é ampliar a fiscalização na rua para saber se as regras estão de fato sendo cumpridas no campo, afinal, tudo no papel é mais fácil. A ideia é agilizar a parte burocrática e tornar a fiscalização mais assertiva no lado prática".

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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