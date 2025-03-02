A aposta de Sérgio Vidigal para agilizar os licenciamentos ambientais no ES

"O regramento já está todo colocado, o que precisamos fazer é colocar os municípios para assumirem o seu papel na análise dos pedidos de licenciamento ambiental, que é um dos grandes nós da nossa burocracia. O Iema é uma boa instituição, mas concentra muito trabalho, por isso, acaba virando um gargalo. Se conseguirmos dividir isso com as prefeituras, claro respeitando as regras já existentes, a situação vai melhorar consideravelmente. Trato isso como prioridade na minha gestão à frente do Desenvolvimento estadual, vamos incentivar e, na medida do possível, ajudar com as ferramentas", explicou o secretário.