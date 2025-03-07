Alimentos: governo do ES vê efeito limitado em anúncios de Lula e ainda vai avaliar corte de ICMS

"Além disso, o governo federal disse que reduzirá o imposto em cima das importações. Trata-se de um tributo regulatório, ou seja, o impacto disso nos preços e, claro, na arrecadação federal será mínimo. Ao contrário do que pode acontecer nos Estados, o ICMS é um imposto arrecadatório. Pedi para que a Fazenda faça os cálculos, mas, como estamos vendo que a inflação é uma questão de mercado, temos que ter muito cuidado. Corre-se um sério risco de perdermos arrecadação e não resolver a questão", assinalou o governador.