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Em Cariacica

Usina no ES vai transformar plástico e borracha em óleo combustível

Com investimento de R$ 10 milhões, unidade vai ter capacidade de processar 10 toneladas de resíduos, produzindo cerca de 70 mil litros mensais de combustível

Publicado em 19 de Fevereiro de 2025 às 16:20

Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

19 fev 2025 às 16:20
Usina de Tratamento Termoquímico de Resíduos Plásticos em Cariacica
Usina de Tratamento Termoquímico de Resíduos Plásticos em Cariacica Crédito: Mayra Thalita/Divulgação
A partir de um investimento de R$ 10 milhões em infraestrutura e tecnologia, uma usina localizada em Cariacica vai transformar resíduos industriais como plásticos e borrachas em óleo combustível e carvão, produtos de alto valor agregado.
Instalada na Marca Ambiental, a Usina de Tratamento Termoquímico de Resíduos Plásticos será inaugurada pela Global Carbon nesta quinta-feira (20), com a presença do governador Renato Casagrande (PSB).
Segundo informações da Marca Ambiental, a usina terá capacidade de processar 10 toneladas diárias de resíduos, produzindo cerca de 70 mil litros mensais de óleo combustível. A tecnologia empregada no processo termoquímico ocorre em ambiente hermético, permitindo a reutilização do gás gerado, o que garante maior eficiência energética e menor impacto ambiental.

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Usos do combustível

O óleo combustível produzido na usina a partir do plástico e da borracha poderão ser usados por indústrias de energia em vários tipos de aplicações, como caldeiras, geradores e fornos industriais para geração de energia térmica e elétrica.
Usina no ES vai transformar plástico e borracha em óleo combustível
Há possibilidade também de uso na indústria química, na produção de solventes, lubrificantes e aditivos de óleos industriais. Outras indústrias beneficiadas incluem os setores de asfalto, borracha, fertilizantes e automobilístico, que utilizarão o óleo como aditivo para lubrificantes e combustíveis.
Gustavo Ribeiro, diretor operacional da Marca Ambiental e do Grupo Marca, destaca que a operação da usina também contribuirá para a redução da dependência de combustíveis fósseis convencionais, como o diesel, ao transformar resíduos em uma fonte de energia alternativa.
"Essa iniciativa fortalece o compromisso com a economia circular e a sustentabilidade ambiental"
Gustavo Ribeiro - Diretor operacional da Marca Ambiental e do Grupo Marca
A usina capixaba tem grande potencial para certificação de créditos de carbono, devido à redução significativa de emissões de gases de efeito estufa. Esses créditos poderão ser comercializados, beneficiando empresas que buscam neutralizar suas emissões de carbono.
A inauguração da usina não apenas impulsiona a economia verde, mas também gera impacto positivo no mercado de trabalho local. A operação da unidade criará empregos diretos, como operadores, mecânicos e auxiliares, além de postos de trabalho indiretos, especialmente em setores ligados ao fornecimento de matérias-primas e serviços. No primeiro momento, serão contratados 10 funcionários, mas há perspectiva de aumento no número de colaboradores com a evolução do projeto.

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