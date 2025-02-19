Usina no ES vai transformar plástico e borracha em óleo combustível

Usina de Tratamento Termoquímico de Resíduos Plásticos em Cariacica Crédito: Mayra Thalita/Divulgação

A partir de um investimento de R$ 10 milhões em infraestrutura e tecnologia, uma usina localizada em Cariacica vai transformar resíduos industriais como plásticos e borrachas em óleo combustível e carvão, produtos de alto valor agregado.

Instalada na Marca Ambiental, a Usina de Tratamento Termoquímico de Resíduos Plásticos será inaugurada pela Global Carbon nesta quinta-feira (20), com a presença do governador Renato Casagrande (PSB).

Segundo informações da Marca Ambiental, a usina terá capacidade de processar 10 toneladas diárias de resíduos, produzindo cerca de 70 mil litros mensais de óleo combustível. A tecnologia empregada no processo termoquímico ocorre em ambiente hermético, permitindo a reutilização do gás gerado, o que garante maior eficiência energética e menor impacto ambiental.

Usos do combustível

O óleo combustível produzido na usina a partir do plástico e da borracha poderão ser usados por indústrias de energia em vários tipos de aplicações, como caldeiras, geradores e fornos industriais para geração de energia térmica e elétrica.

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Há possibilidade também de uso na indústria química, na produção de solventes, lubrificantes e aditivos de óleos industriais. Outras indústrias beneficiadas incluem os setores de asfalto, borracha, fertilizantes e automobilístico, que utilizarão o óleo como aditivo para lubrificantes e combustíveis.

Gustavo Ribeiro, diretor operacional da Marca Ambiental e do Grupo Marca, destaca que a operação da usina também contribuirá para a redução da dependência de combustíveis fósseis convencionais, como o diesel, ao transformar resíduos em uma fonte de energia alternativa.

"Essa iniciativa fortalece o compromisso com a economia circular e a sustentabilidade ambiental" Gustavo Ribeiro - Diretor operacional da Marca Ambiental e do Grupo Marca

A usina capixaba tem grande potencial para certificação de créditos de carbono, devido à redução significativa de emissões de gases de efeito estufa. Esses créditos poderão ser comercializados, beneficiando empresas que buscam neutralizar suas emissões de carbono.