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Comércio internacional

VLI recebe autorização para exportar milho para a China pelo ES

A empresa de soluções logísticas está de olho na demanda chinesa por milho brasileiro, que cresceu significativamente após 2022, com a guerra na Ucrânia

Publicado em 10 de Abril de 2025 às 15:10

Públicado em 

10 abr 2025 às 15:10
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Porto de Tubarão
Operação do Porto de Tubarão, no Espírito Santo Crédito: Fernando Madeira
O Ministério da Agricultura deu autorização para a VLI Logística exportar milho para a China a partir do Espírito Santo. A operação se dará pelo Terminal de Produtos Diversos (TPD), do Porto de Tubarão. Assim, a companhia está liberada a oferecer aos seus clientes acesso ao maior importador de milho do planeta pelo Corredor Leste - que liga, por meio das ferrovias Centro Atlântica e Vitória-Minas, o Triângulo Mineiro ao sistema portuário capixaba. A VLI é a concessionária responsável pela FCA.
O TPD passou por um minucioso processo de análise sanitária e de documentos. A habilitação também exigiu adequações e treinamentos para os colaboradores do terminal, a fim de assegurar conformidade com os padrões chineses. A demanda chinesa por milho brasileiro (o Brasil é o terceiro maior produtor do mundo) cresceu significativamente após 2022, quando a guerra na Ucrânia impactou o abastecimento de grãos na região. Diante disso, a China expandiu seus contratos comerciais e, a partir de 2023, implementou protocolos de exigências fitossanitárias, incluindo critérios rigorosos relacionados a sementes e pragas de ocorrência no Brasil.
A VLI opera cargas como grãos, farelo, fertilizantes, celulose, além de insumos e produtos acabados da indústria siderúrgica. A companhia transporta, anualmente, 16,7 milhões de toneladas por ferrovia e movimenta 16,2 milhões de toneladas nos portos capixabas.
VLI recebe autorização para exportar milho para a China pelo ES

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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