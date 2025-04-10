VLI recebe autorização para exportar milho para a China pelo ES

O TPD passou por um minucioso processo de análise sanitária e de documentos. A habilitação também exigiu adequações e treinamentos para os colaboradores do terminal, a fim de assegurar conformidade com os padrões chineses. A demanda chinesa por milho brasileiro (o Brasil é o terceiro maior produtor do mundo) cresceu significativamente após 2022, quando a guerra na Ucrânia impactou o abastecimento de grãos na região. Diante disso, a China expandiu seus contratos comerciais e, a partir de 2023, implementou protocolos de exigências fitossanitárias, incluindo critérios rigorosos relacionados a sementes e pragas de ocorrência no Brasil.