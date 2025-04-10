De olho na segurança hídrica, Vale inaugura grande reservatório de água em Tubarão

Reservatórios de água construídos pela Vale, em Tubarão Crédito: Divulgação/Vale

De olho nas cada vez mais frequentes ondas de estresse hídrico, a Vale está investindo em algumas frentes para ampliar a segurança hídrica das operações de Tubarão, em Vitória. As fortes chuvas do final de semana inauguraram os mais novos reservatórios da mineradora, que têm capacidade para armazenar 50 milhões de litros de água. Nos últimos cinco anos, a empresa construiu oito reservatórios em Tubarão, chegando a uma capacidade de armazenamento de 180 milhões de litros de água de chuva, o equivalente a 90 piscinas olímpicas. A ideia é, em um futuro próximo, usar água nova apenas para consumo humano.

Os investimentos estão dentro do Plano Diretor Ambiental que vem sendo tocado pela Vale, no Estado, com o objetivo de reduzir a emissão de poeira e ampliar a eficiência do uso da água. O pacote completo de aportes é de R$ 4,6 bilhões.