Em expansão, Imetame faz investimento de R$ 50 milhões em Aracruz

Tendo as indústrias de papel e celulose, petróleo e siderurgia como principais clientes, a empresa está de olho nos movimentos da clientela. E tudo aponta para uma demanda crescente. O parque brasileiro de petróleo, que deve fechar 2025 com uma produção de 3,6 milhões de barris por dia, prevê alcançar, em 2030, 5,26 milhões de barris diários. Uma expansão de 46%, em cima de uma base que já é robusta, em apenas cinco anos.