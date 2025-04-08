Governo do Espírito Santo faz aporte de R$ 75 milhões na Cesan

Estação de tratamento de esgoto Mulembá, no bairro Joana D'Arc, Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva

O Governo do Espírito Santo, dono de 99,8% das ações da Cesan (Companhia Espírito-santense de Saneamento) , fez uma capitalização de R$ 75 milhões na estatal. Os recursos caíram na conta da empresa nesta terça-feira (08). De acordo com o governador Renato Casagrande, o recurso irá suprir um empréstimo feito junto ao Banco Mundial, em 2015, ainda dentro do programa Águas e Paisagens, que acabou não entrando na integralidade no caixa da empresa.

"O contrato com o Banco Mundial foi assinado lá em 2015, só que, em 2019, apenas 6% dos serviços estavam executados. O Banco Mundial, por causa da sua governança, não executou a totalidade financeira do contrato, que era de US$ 225 milhões (R$ 1,34 bi a preço de hoje). Como as obras não pararam, tivemos de fazer uma capitalização para reforçar o fluxo de caixa da Cesan. A companhia, internamente, levantou US$ 50 milhões (R$ 300 milhões) e o governo, que é o controlador, está colocando mais R$ 75 milhões para ajudar. Vamos analisar a necessidade de outros aportes, antes, claro, vamos avaliar as condições de caixa do próprio Estado", explicou o governador Renato Casagrande.

O presidente da Cesan, Munir Abud, disse que, do total acordado, entraram R$ 963,9 milhões, sendo que R$ 574,1 milhões vieram nos últimos dois anos. "Não é só uma questão de manter as obras, mas de acelerar, que foi um pedido do governador. A Grande Vitória terá a universalização do esgoto tratado no final de 2026, isso foi adiantado. Estamos falando de obras que exigem um fluxo de caixa muito agressivo, o aporte do governo chega para dar condições de mantermos o ritmo das intervenções. Os R$ 75 milhões são suficientes para a situação de hoje, mas devemos precisar de mais recursos. Podemos recorrer ao acionista, que é o governo do Estado, mas também estamos correndo atrás de dinheiro federal e de outras soluções".