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Saneamento

Governo do Espírito Santo faz aporte de R$ 75 milhões na Cesan

De acordo com o governador Renato Casagrande, o recurso irá suprir um empréstimo feito junto ao Banco Mundial, ainda dentro do programa Águas e Paisagens, que acabou não entrando na integralidade no caixa da empresa

Publicado em 08 de Abril de 2025 às 18:54

Públicado em 

08 abr 2025 às 18:54
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Estação de tratamento Mulembá
Estação de tratamento de esgoto Mulembá, no bairro Joana D'Arc, Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva
O Governo do Espírito Santo, dono de 99,8% das ações da Cesan (Companhia Espírito-santense de Saneamento), fez uma capitalização de R$ 75 milhões na estatal. Os recursos caíram na conta da empresa nesta terça-feira (08). De acordo com o governador Renato Casagrande, o recurso irá suprir um empréstimo feito junto ao Banco Mundial, em 2015, ainda dentro do programa Águas e Paisagens, que acabou não entrando na integralidade no caixa da empresa.
"O contrato com o Banco Mundial foi assinado lá em 2015, só que, em 2019, apenas 6% dos serviços estavam executados. O Banco Mundial, por causa da sua governança, não executou a totalidade financeira do contrato, que era de US$ 225 milhões (R$ 1,34 bi a preço de hoje). Como as obras não pararam, tivemos de fazer uma capitalização para reforçar o fluxo de caixa da Cesan. A companhia, internamente, levantou US$ 50 milhões (R$ 300 milhões) e o governo, que é o controlador, está colocando mais R$ 75 milhões para ajudar. Vamos analisar a necessidade de outros aportes, antes, claro, vamos avaliar as condições de caixa do próprio Estado", explicou o governador Renato Casagrande.
O presidente da Cesan, Munir Abud, disse que, do total acordado, entraram R$ 963,9 milhões, sendo que R$ 574,1 milhões vieram nos últimos dois anos. "Não é só uma questão de manter as obras, mas de acelerar, que foi um pedido do governador. A Grande Vitória terá a universalização do esgoto tratado no final de 2026, isso foi adiantado. Estamos falando de obras que exigem um fluxo de caixa muito agressivo, o aporte do governo chega para dar condições de mantermos o ritmo das intervenções. Os R$ 75 milhões são suficientes para a situação de hoje, mas devemos precisar de mais recursos. Podemos recorrer ao acionista, que é o governo do Estado, mas também estamos correndo atrás de dinheiro federal e de outras soluções".
Sobre a reclamação de fornecedores de que a Cesan está atrasando pagamentos - empresários confirmaram a informação à coluna -, Abud respondeu. "Não tem absolutamente nada a ver uma coisa com a outra. As empresas que não estão com o pagamento em dia é porque tiveram o recurso glosado, trata-se de uma punição e não de um débito da Cesan. Por uma série de motivos, inclusive entrega inadequada de serviços, estamos punindo algumas empresas, o que nunca foi feito, passou a acontecer. Posso te garantir que a Cesan não está em débito com ninguém".

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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