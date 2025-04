Incorporadora de Linhares fará empreendimento de mais de R$ 500 milhões em Aracruz

Terreno onde está sendo construído o loteamento Colina, em Aracruz. Crédito: Divulgação/Conquista Negócios

A Conquista Negócios, incorporadora de Linhares, está apostando alto na expansão de Aracruz. A desenvolvedora se prepara para lançar dois empreendimentos de grande porte na região central da cidade, com 1,3 mil lotes ao todo e um valor geral de vendas que supera os R$ 500 milhões. As obras de infraestrutura, um investimento de R$ 85 milhões, estão em andamento e o lançamento do Selvatici, com 500 lotes, e do Colina, com 800, deve se dar no começo de 2026.

"São dois bairros planejados inspirados em empreendimentos do Sul do país. Aracruz já tem uma dinâmica econômica muito interessante e os investimentos que estão sendo feitos na cidade apontam para algo ainda maior nos próximos anos. Os empreendimentos ficam no Centro do município e as unidades têm, na média, 360 m², acima do praticado pelo mercado. O metro quadrado ficará acima de R$ 1 mil. Dentro do Selvatici faremos o primeiro condomínio fechado da cidade", disse André Giori, sócio da Conquista.

O empresário explica que os loteamentos poderão receber casas e empreendimentos comerciais. Uma unidade do Centro de Ensino Charles Darwin será construída dentro do empreendimento. "Vamos trabalhar para que a região ofereça boas opções de comércio, de serviços e de lazer. Uma unidade do Darwin será construída ali, o contrato já está fechado. A ideia é fazer uma expansão e um adensamento de qualidade".

A Gazeta integra o Saiba mais