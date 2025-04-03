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Economia

Casagrande bate o martelo e ES não vai mexer no ICMS dos alimentos

Resposta vem quase um mês depois de o governo Lula anunciar medidas para segurar preço dos alimentos. O vice-presidente, Geraldo Alckmin, disse que faria um apelo aos governadores pela redução do ICMS

Publicado em 03 de Abril de 2025 às 03:50

Públicado em 

03 abr 2025 às 03:50
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Renato Casagrande, Governador do Espiríto Santo
Renato Casagrande, Governador do Espiríto Santo Crédito: Ricardo Medeiros
O governador Renato Casagrande bateu o martelo e, apesar das pressões feitas pelo governo federal, não irá mexer no ICMS (Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços) que incide sobre os alimentos no Espírito Santo. "Não vou alterar nada por enquanto. Muitos componentes da cesta básica ou já são isentos de ICMS ou já tem uma alíquota bem abaixo da padrão. Vamos deixar como está". A resposta vem quase um mês depois de o governo Lula anunciar medidas, como a redução do Imposto de Importação, na tentativa de conter a inflação dos alimentos. Na ocasião do anúncio, o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, disse que faria um "apelo" aos governadores pela redução do ICMS.
Em entrevista concedida à coluna logo depois dos anúncios, em meados de março, Casagrande já tinha deixado muito clara a sua posição. "As ações terão efeito limitado. Primeiro porque estamos vendo uma inflação causada por movimentos de mercado. Por exemplo, no caso do café, o aumento dos preços se dá por questões internacionais, principalmente pelas quebras de safras na Ásia. Além disso, pouquíssimo alimento é importado no Brasil, portanto, o que foi anunciado não deve chegar na ponta, lá no consumidor. Além disso, o governo federal disse que reduzirá o imposto em cima das importações. Trata-se de um tributo regulatório, ou seja, o impacto disso nos preços e, claro, na arrecadação federal será mínimo. Ao contrário do que pode acontecer nos Estados, o ICMS é um imposto arrecadatório".
De acordo com a Secretaria de Estado da Fazenda, o ICMS no Espírito Santo é zero em cima de produtos como pão francês, ovo, leite, macarrão, arroz e feijão. Para carne bovina e de frango a alíquota é de 2,05%. Nos casos de farinha, sal, açúcar e óleo de soja, fica em 7%. A alíquota padrão do Estado é de 17%.

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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