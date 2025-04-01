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Negócios

Em expansão, Sicredi planeja crescimento de quase 50% na carteira de crédito do ES

Em meio ao boom digital do mercado bancário, a estratégia do Sicredi passa firmemente por ampliar a sua presença física

Publicado em 01 de Abril de 2025 às 17:16

Públicado em 

01 abr 2025 às 17:16
Abdo Filho

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Abdo Filho

Agência do Sicredi em Rio Bananal, Norte do Espírito Santo
Agência do Sicredi em Rio Bananal, Norte do Espírito Santo Crédito: Divulgação/Sicredi
A cooperativa de crédito Sicredi, uma das maiores instituições financeiras do Brasil, está em expansão no Espírito Santo. Com operações no Estado desde 2021, a carteira de crédito da instituição mais do que dobrou em 2024, saindo de R$ 1,6 bi e alcançando os R$ 3,4 bilhões no decorrer do ano passado, um avanço de 107%. Para 2025, o objetivo é bater em R$ 5 bilhões, crescimento de quase 50%.
Em meio ao boom digital do mercado bancário, a estratégia do Sicredi passa firmemente por ampliar a sua presença física. O objetivo é inaugurar 17 novas agências até o final do ano, totalizando mais de 70 pontos de atendimento no Espírito Santo. "O atendimento físico e o digital têm papéis distintos no dia a dia. Enquanto o digital traz velocidade para as operações realizadas diariamente pelos associados, é a proximidade física que permite entender as diferentes realidades de cada região", explicou o presidente da Central Sicredi Sul/Sudeste, Márcio Port.
Em fevereiro de 2024, a carteira de crédito estava em R$ 1,8 bi, em 61.524 operações. Em fevereiro de 2025, eram R$ 3,7 bilhões em 112.400 operações. O número de associados, que fechou 2023 em 55 mil, alcançou 106 mil no final do ano passado.   

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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