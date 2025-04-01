Em expansão, Sicredi planeja crescimento de quase 50% na carteira de crédito do ES

Em meio ao boom digital do mercado bancário, a estratégia do Sicredi passa firmemente por ampliar a sua presença física. O objetivo é inaugurar 17 novas agências até o final do ano, totalizando mais de 70 pontos de atendimento no Espírito Santo. "O atendimento físico e o digital têm papéis distintos no dia a dia. Enquanto o digital traz velocidade para as operações realizadas diariamente pelos associados, é a proximidade física que permite entender as diferentes realidades de cada região", explicou o presidente da Central Sicredi Sul/Sudeste, Márcio Port.
Em fevereiro de 2024, a carteira de crédito estava em R$ 1,8 bi, em 61.524 operações. Em fevereiro de 2025, eram R$ 3,7 bilhões em 112.400 operações. O número de associados, que fechou 2023 em 55 mil, alcançou 106 mil no final do ano passado.