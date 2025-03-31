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Saneamento

Tratamento de esgoto: Cesan marca leilão bilionário

Serão dois blocos que reunirão 43 cidades, entre elas Vitória. Entre investimentos e aportes na operação, serão quase R$ 7 bilhões ao longo de 30 anos

Publicado em 31 de Março de 2025 às 03:50

Públicado em 

31 mar 2025 às 03:50
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Estação de tratamento de esgoto Mulembá, Cesan
Estação de tratamento de esgoto Mulembá, da Cesan, em Vitória Crédito: Ricardo Medeiros
A Cesan marcou para o dia 17 de junho, na B3 (Bolsa de Valores de São Paulo), o leilão de dois grandes contratos para o tratamento de esgoto de 43 municípios do Espírito Santo, entre eles estão Vitória, Aracruz, Guarapari e Viana. As empresas ou consórcios que levarem o leilão das Parcerias Público-Privada (PPPs) farão um aporte de quase R$ 7 bilhões ao longo de 30 anos de contrato.
O edital com todas as informações sobre o leilão está previsto para ser publicado no Diário Oficial da União (sairá na publicação federal por tratar-se de uma concorrência internacional) de segunda-feira (31). As empresas ou consórcios interessados terão até o dia 6 de junho para apresentarem as suas propostas. A mesma empresa não poderá levar os dois blocos. O Bloco 1, capitaneado por Vitória, agrupa 35 cidades. Para ele estão previstos um investimento de R$ 1,08 bi e um custo operacional de R$ 3,85 bilhões. O Bloco 2, que tem Anchieta, Afonso Cláudio, Castelo, Guarapari, Ibatiba, Irupi, Iúna e Viana, prevê um investimento de R$ 399,6 milhões e um operacional de R$ 1,39 bi.
Hoje, as operações da Serra, Vila Velha e Cariacica já estão por conta de PPPs, todas elas tendo a Aegea à frente.

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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