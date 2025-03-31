Tratamento de esgoto: Cesan marca leilão bilionário

O edital com todas as informações sobre o leilão está previsto para ser publicado no Diário Oficial da União (sairá na publicação federal por tratar-se de uma concorrência internacional) de segunda-feira (31). As empresas ou consórcios interessados terão até o dia 6 de junho para apresentarem as suas propostas. A mesma empresa não poderá levar os dois blocos. O Bloco 1, capitaneado por Vitória, agrupa 35 cidades. Para ele estão previstos um investimento de R$ 1,08 bi e um custo operacional de R$ 3,85 bilhões. O Bloco 2, que tem Anchieta, Afonso Cláudio, Castelo, Guarapari, Ibatiba, Irupi, Iúna e Viana, prevê um investimento de R$ 399,6 milhões e um operacional de R$ 1,39 bi.