Acordo entre Marinha e Ufes abre janela interessante para o ES

Navio Patrulha Oceânico "APA", da Marinha do Brasil, estará atracado no Porto de Vitória Crédito: Divulgação/Marinha do Brasil

A Marinha do Brasil e a Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), por meio da Fundação Espirito-Santense de Tecnologia (Fest), assinaram, na última terça-feira (18), um acordo que pode, se bem aproveitado, impulsionar fortemente os investimentos em pesquisa, desenvolvimento tecnológico e inovação no Estado. O convênio de cinco anos começa com o objetivo melhorar os processos logísticos e de fornecimentos de insumos ao Programa Antártico Brasileiro, que garante o apoio operacional a 29 projetos brasileiros de pesquisa no continente gelado, mas a expectativa é de que isso seja ampliado, com a participação da universidade nos mais diversos programas tocados pela Força.

Não foram divulgados valores, mas os aportes da Marinha, no decorrer do convênio, deverão ficar na casa das dezenas de milhões de reais. Importante destacar que a Marinha do Brasil toca projetos relevantes como o Veículo de Superfície Não Tripulado e a Ufes é uma das referências brasileiras no desenvolvimento desse tipo de tecnologia. Aumentar a amplitude do convênio e fomentar outras verticais de desenvolvimento tecnológico dentro do Estado é o caminho ideal (e possível). O aporte é uma grande oportunidade e tem tudo para empurrar os trabalhos de professores e alunos do Centro Tecnológico da instituição, que já atuam em parceria com gigantes do porte de Petrobras, Vale e ArcelorMittal.