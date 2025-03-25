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Tecnologia

Acordo entre Marinha e Ufes abre janela interessante para o ES

Convênio de cinco anos receberá aporte milionário e terá como primeira missão melhorar os processos logísticos e de fornecimentos de insumos ao Programa Antártico Brasileiro

Publicado em 25 de Março de 2025 às 15:31

Públicado em 

25 mar 2025 às 15:31
Abdo Filho

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Abdo Filho

Navio Patrulha Oceânico
Navio Patrulha Oceânico "APA", da Marinha do Brasil, estará atracado no Porto de Vitória Crédito: Divulgação/Marinha do Brasil
A Marinha do Brasil e a Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), por meio da Fundação Espirito-Santense de Tecnologia (Fest), assinaram, na última terça-feira (18), um acordo que pode, se bem aproveitado, impulsionar fortemente os investimentos em pesquisa, desenvolvimento tecnológico e inovação no Estado. O convênio de cinco anos começa com o objetivo melhorar os processos logísticos e de fornecimentos de insumos ao Programa Antártico Brasileiro, que garante o apoio operacional a 29 projetos brasileiros de pesquisa no continente gelado, mas a expectativa é de que isso seja ampliado, com a participação da universidade nos mais diversos programas tocados pela Força.

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Não foram divulgados valores, mas os aportes da Marinha, no decorrer do convênio, deverão ficar na casa das dezenas de milhões de reais. Importante destacar que a Marinha do Brasil toca projetos relevantes como o Veículo de Superfície Não Tripulado e a Ufes é uma das referências brasileiras no desenvolvimento desse tipo de tecnologia. Aumentar a amplitude do convênio e fomentar outras verticais de desenvolvimento tecnológico dentro do Estado é o caminho ideal (e possível). O aporte é uma grande oportunidade e tem tudo para empurrar os trabalhos de professores e alunos do Centro Tecnológico da instituição, que já atuam em parceria com gigantes do porte de Petrobras, Vale e ArcelorMittal.
Cabe sublinhar que um dos motivos fundamentais para a vinda dos recursos da Marinha é a organização da Fundação Espirito-Santense de Tecnologia (Fest), que fará a ponte entre Marinha e Ufes. 

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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