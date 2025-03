Linhares monta plano estratégico de olho na expansão prevista para Aracruz

Vista área de Linhares, Norte do Espírito Santo. Crédito: Abdo Filho

A prefeitura de Linhares, cidade que tem a maior economia do Norte e Noroeste do Espírito Santo, está montando um plano estratégico de desenvolvimento. O planejamento, que será entregue pronto nos próximos meses, fará um sobrevoo sobre temas como saúde, educação, segurança pública, mobilidade urbana e saneamento. O objetivo é estabelecer um Norte para melhorar a qualidade de vida da população e, claro, atrair mais investimentos. Até aqui, nada de muito diferente dos planejamentos tradicionais, o que muda bastante no caso linharense é que a prefeitura vai incluir no pacote uma análise em cima dos investimentos que estão sendo feitos nas cidades do entorno, principalmente Aracruz. O entendimento é que os aportes irão transformar toda a região, sem respeitar os limites geográficos das cidades.

"Nós já temos um diagnóstico sobre determinadas questões. Sabemos que precisamos, por exemplo, de melhorar a educação básica, de ampliar o horário de atendimento das unidades de saúde e de investir em transporte público, mas entendemos que o nosso planejamento precisa ir além, precisa ter um olhar mais regional. Temos investimentos, portuários principalmente, muito impactantes sendo construídos em Aracruz e anunciados para São Mateus. Tudo isso dando certo, que é o que todos desejamos, é óbvio que isso trará impactos para Linhares. Temos de estar preparados para aproveitar as oportunidades que surgirão e para enfrentar os desafios. Precisamos trabalhar em conjunto com as demais cidades", explicou o vice-prefeito e secretário de Desenvolvimento Econômico de Linhares, Franco Fiorot.

Linhares foi uma das cidades do Espírito Santo que mais viu a sua população crescer entre os censos de 2010 e 2022, 18,2%, o dobro da média do Espírito Santo, de 9,1%. Hoje, a população linharense está estimada em 181.912, de acordo com dados divulgados no ano passado pelo IBGE. Além de ter uma expansão populacional mais acelerada, tem o desafio de ser muito grande. É o maior território municipal do Espírito Santo: 3.496 km². Para efeito de comparação, Vitória tem 93,3 km².

"Se queremos ter desenvolvimento econômico e social, precisamos entregar bons serviços, para isso, precisamos ter planejamento. O que acontece em Aracruz, Jaguaré, Sooretama e São Mateus precisa estar no nosso radar. Tem que haver um trabalho em conjunto e diálogo próximo para todos avançarmos juntos e da melhor maneira possível. Estamos defendendo uma estratégia que seja regional", assinalou Fiorot.

