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Negócios

Emeg compra parte da imobiliária de Kleverson Passos

Emeg é uma consultoria fundada por capixabas e que vem em franca expansão. Passos, por sua vez, é dos mais conhecidos corretores do ES, com milhares de seguidores nas redes

Publicado em 19 de Março de 2025 às 03:50

Públicado em 

19 mar 2025 às 03:50
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

12/12/2019 - Vitória - ES - Mercado imobiliário - Vista aérea de prédios de Vitória
Vista aérea de prédios de Vitória, na Reta da Penha Crédito: Luciney Araújo/Arquivo
A Emeg, uma das mais relevantes empresas de consultoria do Espírito Santo, está diversificando os seus negócios. A empresa entrou na sociedade da Imobiliária KP, fundada por Kleverson Passos, um dos mais conhecidos do setor no Espírito Santo, com milhares de seguidores nas redes sociais. O negócio foi fechado no começo da semana. Os valores envolvidos não foram divulgados, mas a Emeg passa a ter 40% das ações da imobiliária que, no ano passado, fez um valor geral de vendas de R$ 130 milhões.

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"Nascemos, há dez anos, com o objetivo de implementar excelência em gestão nas empresas que nos contratavam. Evoluímos como consultoria e, hoje, somos uma boutique de investimentos, atuando nas áreas de gestão, fusões, aquisições e inteligência de dados. A entrada na sociedade da KP é um primeiro passo dentro do segmento de private equity (aportes em empresas privadas não listadas na bolsa de valores). Confiamos muito na sinergia dos negócios e estamos muito animados com a nova empreitada", disse Gilvan Badke, sócio fundador da Emeg.
"Como consultores muitas vezes somos chamados para entrar nas sociedades, mas nunca tínhamos feito o movimento. Acho que foi para amadurecermos. No caso do Kleverson, vimos uma sinergia enorme do ecossistema de negócios da Emeg com o ecossistema de real estate (mercado imobiliário) da KP. Muita coisa chega para nós e muita coisa chega para o Kleverson, vamos, agora, fazer a conexão. Investiremos pesado em gestão para potencializar o crescimento da empresa".

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Caio Cypriano, Gilvan Badke e Sandro Tamiasso, sócios da Emeg, com Kleverson Passos
Contrato assinado: Caio Cypriano, Gilvan Badke e Sandro Tamiasso, da Emeg, com Kleverson Passos Crédito: Divulgação/Emeg

Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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