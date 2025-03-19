Emeg compra parte da imobiliária de Kleverson Passos

Vista aérea de prédios de Vitória, na Reta da Penha Crédito: Luciney Araújo/Arquivo

A Emeg, uma das mais relevantes empresas de consultoria do Espírito Santo, está diversificando os seus negócios. A empresa entrou na sociedade da Imobiliária KP, fundada por Kleverson Passos, um dos mais conhecidos do setor no Espírito Santo, com milhares de seguidores nas redes sociais. O negócio foi fechado no começo da semana. Os valores envolvidos não foram divulgados, mas a Emeg passa a ter 40% das ações da imobiliária que, no ano passado, fez um valor geral de vendas de R$ 130 milhões.

"Nascemos, há dez anos, com o objetivo de implementar excelência em gestão nas empresas que nos contratavam. Evoluímos como consultoria e, hoje, somos uma boutique de investimentos, atuando nas áreas de gestão, fusões, aquisições e inteligência de dados. A entrada na sociedade da KP é um primeiro passo dentro do segmento de private equity (aportes em empresas privadas não listadas na bolsa de valores). Confiamos muito na sinergia dos negócios e estamos muito animados com a nova empreitada", disse Gilvan Badke, sócio fundador da Emeg.

"Como consultores muitas vezes somos chamados para entrar nas sociedades, mas nunca tínhamos feito o movimento. Acho que foi para amadurecermos. No caso do Kleverson, vimos uma sinergia enorme do ecossistema de negócios da Emeg com o ecossistema de real estate (mercado imobiliário) da KP. Muita coisa chega para nós e muita coisa chega para o Kleverson, vamos, agora, fazer a conexão. Investiremos pesado em gestão para potencializar o crescimento da empresa".