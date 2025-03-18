Área de proteção da Foz do Rio Doce: reunião com Ministério do Meio Ambiente tem avanços

Os capixabas saíram da reunião com Ministério do Meio Ambiente e ICMBio com garantias importantes (claro, nada ainda está no papel...). Uma delas é de que a APA começará pelo menos cinco quilômetros ao Norte de Barra do Riacho, e não mais no Rio Riacho. O desejo é ganhar mais 10 quilômetros. Em Linhares, o objetivo é fazer um recuo de 20 quilômetros, que ainda está em discussão. Outro avanço se deu na garantia de que as atividades já em operação - portuária, óleo e gás e demais indústrias - estarão no plano de manejo a ser construído depois da instalação da APA. Também há um intenso debate para que Estado e os municípios de Aracruz e Linhares tenham, ao lado do governo federal, voz ativa dentro do conselho da área de proteção. Os capixabas chegaram a pedir a estadualização da área, mas o pleito já está fora de questão.