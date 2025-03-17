Novo Pavilhão de Carapina está orçado em R$ 210 milhões. Veja como ficará

O novo centro de eventos que será construído no lugar do Pavilhão de Carapina, na Serra,
está orçado em pouco mais de R$ 210 milhões. Prefeitura da Serra (responsável pelo projeto executivo), governo do Estado (que fará a obra) e setor produtivo já bateram o martelo sobre como será o projeto final e o edital para a contratação da empresa que tirará a tão sonhada estrutura do papel já está em elaboração. A expectativa do DER (Departamento de Edificações e de Rodovias) do Espírito Santo é de que a publicação saia ainda na primeira quinzena de outubro. Tudo dando certo, as obras começam ainda em 2025 e a entrega deve se dar no segundo semestre de 2028.
"O projeto arquitetônico está pronto, agora está sendo feita a análise técnica. Queremos colocar o edital na rua no começo de abril, as empresas terão 60 dias para apresentarem suas propostas. Estamos falando de uma obra de R$ 210 milhões (o valor deve mudar depois de apresentadas as propostas), que vem sendo planejada há muito tempo. O projeto ficou muito bom, com 60 metros de vão entre os pilares, estacionamento, refrigeração, acessos de mais qualidade, enfim, teremos um equipamento capaz de receber grandes eventos aqui no Espírito Santo", disse Luiz Cesar Maretto, diretor de Gerenciamento de Projetos e Ações do DER-ES.
A nova estrutura de eventos, olhando a partir da BR 101, ficará à esquerda, onde hoje estão as baias de animais e são feitas as provas do Detran. A estrutura atual seguirá funcionando normalmente até o novo ficar pronto. Ao final da obra, ela será demolida e ali ficará o novo estacionamento. Assim que a área ficar pronta, o governo pretende concedê-la à iniciativa privada.
Área total construída: 28,97 mil m²
Área destinada a futuros investimentos: 9,5 mil m² (2,7 mil m² destinada para Prodest).