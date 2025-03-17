Novo Pavilhão de Carapina está orçado em R$ 210 milhões. Veja como ficará

"O projeto arquitetônico está pronto, agora está sendo feita a análise técnica. Queremos colocar o edital na rua no começo de abril, as empresas terão 60 dias para apresentarem suas propostas. Estamos falando de uma obra de R$ 210 milhões (o valor deve mudar depois de apresentadas as propostas), que vem sendo planejada há muito tempo. O projeto ficou muito bom, com 60 metros de vão entre os pilares, estacionamento, refrigeração, acessos de mais qualidade, enfim, teremos um equipamento capaz de receber grandes eventos aqui no Espírito Santo", disse Luiz Cesar Maretto, diretor de Gerenciamento de Projetos e Ações do DER-ES.