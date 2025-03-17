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Negócios

Novo Pavilhão de Carapina está orçado em R$ 210 milhões. Veja como ficará

Projeto será executado pelo governo do Estado e deve ser entregue até 2028. Trata-se da grande tacada para alavancar o turismo de negócios no Espírito Santo

Publicado em 17 de Março de 2025 às 16:09

Públicado em 

17 mar 2025 às 16:09
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Perspectiva da área de eventos que será construída no luar do Pavilhão de Carapina
Perspectiva da área de eventos que será construída no luar do Pavilhão de Carapina Crédito: Divulgação | Setur
O novo centro de eventos que será construído no lugar do Pavilhão de Carapina, na Serra, está orçado em pouco mais de R$ 210 milhões. Prefeitura da Serra (responsável pelo projeto executivo), governo do Estado (que fará a obra) e setor produtivo já bateram o martelo sobre como será o projeto final e o edital para a contratação da empresa que tirará a tão sonhada estrutura do papel já está em elaboração. A expectativa do DER (Departamento de Edificações e de Rodovias) do Espírito Santo é de que a publicação saia ainda na primeira quinzena de outubro. Tudo dando certo, as obras começam ainda em 2025 e a entrega deve se dar no segundo semestre de 2028.  
"O projeto arquitetônico está pronto, agora está sendo feita a análise técnica. Queremos colocar o edital na rua no começo de abril, as empresas terão 60 dias para apresentarem suas propostas. Estamos falando de uma obra de R$ 210 milhões (o valor deve mudar depois de apresentadas as propostas), que vem sendo planejada há muito tempo. O projeto ficou muito bom, com 60 metros de vão entre os pilares, estacionamento, refrigeração, acessos de mais qualidade, enfim, teremos um equipamento capaz de receber grandes eventos aqui no Espírito Santo", disse Luiz Cesar Maretto, diretor de Gerenciamento de Projetos e Ações do DER-ES.
A nova estrutura de eventos, olhando a partir da BR 101, ficará à esquerda, onde hoje estão as baias de animais e são feitas as provas do Detran. A estrutura atual seguirá funcionando normalmente até o novo ficar pronto. Ao final da obra, ela será demolida e ali ficará o novo estacionamento. Assim que a área ficar pronta, o governo pretende concedê-la à iniciativa privada.

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Raio-X do novo pavilhão:
Área total construída: 28,97 mil m²
  • Pavilhão
  • Área: 23,26 mil m²
  • Área de exposição: 17,06 mil m²
  • Área de foyer (pode ser usada para coffee breaks e coquetéis): 2,59 mil m²
  • Vão entre colunas: 60 metros (largura) e 20 metros (comprimento)
  • Capacidade: 34.138 pessoas
  • Área de exposição externa: 12,01 mil m²
  • Centro de convenções
  • Área: 3,31 mil m²
  • Área de auditórios: 2,22 mil m²
  • Área de foyer: 443,15 m²
  • Vão entre colunas: 20 metros (largura) e 7,60 metros (profundidade)
  • Capacidade: 1.596 pessoas
  • Estacionamento
  • Número de vagas: 1.860 carros
  • Número de vagas de caminhão: 14
  • Número de vagas de moto: 133
  • Bicicletário: 260 bicicletas
  • Embarque e desembarque: 31 vagas
  • Capacidade de acumulação antes da cancela e dentro do empreendimento: 54 veículos
Área destinada a futuros investimentos: 9,5 mil m² (2,7 mil m² destinada para Prodest).

Novo Pavilhão de Carapina

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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