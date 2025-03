Com mais de US$ 100 bi em investimentos, Petrobras lista oportunidades para fornecedores

Em seu Plano Estratégico 2025/2029, a Petrobras projeta um investimento de US$ 111 bilhões (R$ 643 bilhões na cotação atual do dólar) nos próximos cinco anos. Um volume gigantesco para dar conta de aumento de produção, refino, infraestrutura e novos projetos. Trata-se de um prato cheio para os fornecedores, de serviços de todas as ordens, aqui do Espírito Santo, Estado que, ao longo das últimas duas décadas, consolidou-se como uma das bases da indústria brasileira de óleo e gás.