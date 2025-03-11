Grupo Carone, do ES, avança no Rio de Janeiro

O Grupo Carone, um dos mais tradicionais do varejo capixaba, dono das marcas Supermercados Carone e Superatacado SempreTem, segue ampliando a sua presença no Rio de Janeiro.
Depois do Carone, em Cabo Frio, e do SempreTem, em São Pedro da Aldeia, os dois na Região dos Lagos, a companhia vai colocar de pé um mall com 24 mil m² em Campos, no Norte fluminense. Um supermercado Carone, com 3,5 mil m² de área de venda, vai funcionar no local. O projeto ainda está na prefeitura aguardando aprovação, mas a expectativa é de que não demore para sair.
"Estamos animados com os investimentos que estamos fazendo no Rio. Começamos a prospectar no começo da década e os resultados estão vindo. A Região dos Lagos tem um relevante dinamismo econômico e concentra quase 700 mil habitantes, sem contar períodos de alta temporada. O Norte do Rio também tem um dinamismo importante, estamos atentos às oportunidades", disse William Carone Júnior, diretor do grupo.
Para dar conta da expansão, o Carone está duplicando o centro de distribuição que mantém em São Pedro da Aldeia: de 5 mil m² para 10 mil m². O próximo passo no Rio deve se dar em Araruama, também na Região dos Lagos, onde os capixabas já têm um terreno. Os valores dos investimentos não foram divulgados.