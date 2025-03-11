Grupo Carone, do ES, avança no Rio de Janeiro

"Estamos animados com os investimentos que estamos fazendo no Rio. Começamos a prospectar no começo da década e os resultados estão vindo. A Região dos Lagos tem um relevante dinamismo econômico e concentra quase 700 mil habitantes, sem contar períodos de alta temporada. O Norte do Rio também tem um dinamismo importante, estamos atentos às oportunidades", disse William Carone Júnior, diretor do grupo.

Para dar conta da expansão, o Carone está duplicando o centro de distribuição que mantém em São Pedro da Aldeia: de 5 mil m² para 10 mil m². O próximo passo no Rio deve se dar em Araruama, também na Região dos Lagos, onde os capixabas já têm um terreno. Os valores dos investimentos não foram divulgados.