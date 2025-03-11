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Negócios

Grupo Carone, do ES, avança no Rio de Janeiro

A rede supermercadista capixaba já tem duas lojas na Região dos Lagos e está partindo para a terceira. O centro de distribuição está sendo duplicado

Publicado em 11 de Março de 2025 às 03:50

Públicado em 

11 mar 2025 às 03:50
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Fechada do Supermercado Carone, em Cabo Frio
Fechada do Supermercado Carone, em Cabo Frio Crédito: Divulgação/Grupo Carone
O Grupo Carone, um dos mais tradicionais do varejo capixaba, dono das marcas Supermercados Carone e Superatacado SempreTem, segue ampliando a sua presença no Rio de Janeiro. Depois do Carone, em Cabo Frio, e do SempreTem, em São Pedro da Aldeia, os dois na Região dos Lagos, a companhia vai colocar de pé um mall com 24 mil m² em Campos, no Norte fluminense. Um supermercado Carone, com 3,5 mil m² de área de venda, vai funcionar no local. O projeto ainda está na prefeitura aguardando aprovação, mas a expectativa é de que não demore para sair.  
"Estamos animados com os investimentos que estamos fazendo no Rio. Começamos a prospectar no começo da década e os resultados estão vindo. A Região dos Lagos tem um relevante dinamismo econômico e concentra quase 700 mil habitantes, sem contar períodos de alta temporada. O Norte do Rio também tem um dinamismo importante, estamos atentos às oportunidades", disse William Carone Júnior, diretor do grupo.    
Para dar conta da expansão, o Carone está duplicando o centro de distribuição que mantém em São Pedro da Aldeia: de 5 mil m² para 10 mil m². O próximo passo no Rio deve se dar em Araruama, também na Região dos Lagos, onde os capixabas já têm um terreno. Os valores dos investimentos não foram divulgados. 
Carone Júnior disse que o foco do grupo está na Região dos Lagos e no Norte do Estado, ou seja, não há, por ora, a intenção de ir para a capital. Bom lembrar que o Grupo Carone é sócio da CasaFruti, loja especializada em hortifrutigranjeiros que vem avançando forte na Região Metropolitana do Rio.  

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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