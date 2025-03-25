Alta dos juros já reduziu a velocidade de vendas de imóveis no ES

"Conseguimos terminar 2024 muito bem, foi um dos melhores anos da história da nossa indústria, mas a alta dos juros foi muito rápida e forte, então, mesmo com a Selic subindo, ainda tínhamos taxas abaixo dos 10% no final do ano. Hoje, não está mais assim, está praticamente tudo na casa dos 12% ao ano, o que faz uma diferença enorme. Além disso, também observamos uma escassez de recursos, com os juros nesses níveis o dono do dinheiro passa a ser mais criterioso na hora de emprestar", explicou Eduardo Fontes, presidente da Associação Empresas do Mercado Imobiliário do Espírito Santo (Ademi-ES).