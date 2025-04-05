Bandes mapeia investidores para Fundo da Descarbonização do ES

Sede do Bandes, no Centro de Vitória Crédito: Bandes/Divulgação

"Vai ser um fundo voltado 100% para projetos de descarbonização (substituição de combustíveis fósseis por fontes de energia renovável). Queremos algo multisetorial, o ideal seria conseguirmos algo perto de R$ 1 bilhão, mas não é simples. É nisso que estamos trabalhando", explicou Marcelo Saintive, presidente do Bandes. "Estamos formulando uma política que atraia novos cotistas, que podem ser, por exemplo, o BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento), o Banco Mundial, o BNDES e até fundos soberanos de outros países".

A modelagem está sendo feita pelo Bandes, mas a operação será feita por uma gestora ainda a ser definida. "Estamos montando o edital, mas será uma empresa do mercado de capitais especializada no assunto. Queremos bons projetos e atrair capital a juros competitivos, há muito dinheiro disponível".