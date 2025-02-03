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Negócios

Depois do lucro recorde de 2024, Bandes terá um 2025 muito desafiador

O cenário macroeconômico não é nada simples, ainda mais para um banco cuja carteira é majoritariamente ligada a investimentos. Alta dos juros é o que mais aperta

Publicado em 03 de Fevereiro de 2025 às 17:23

Públicado em 

03 fev 2025 às 17:23
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Agência do Bandes: banco quer ampliar participação no interior do ES
Agência do Banco de Desenvolvimento do Estado do Espírito Santo Crédito: Divulgação/Bandes
O Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes), fechou o ano passado com números interessantes. A começar pelo lucro líquido recorde, de R$ 99,3 milhões. Muito embora o resultado tenha sido impulsionado por um resgate extraordinário de créditos tributários (de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica e de Contribuição Social sobre Lucro Líquido) da ordem de R$ 40 milhões, medida que só pode ser acionada a cada dez anos, o número não deixa de ser relevante. Olhando um pouco mais no detalhe, outras informações interessantes. O crédito liberado ficou em R$ 510 milhões e grande parte disso, algo perto de 70%, foi para investimentos. A indústria respondeu por quase metade (42%) do crédito contratado e a inadimplência ficou em 1,28%, bem abaixo da média de mercado (2,32%).  
Na coletiva de imprensa para a apresentação dos resultados, o governador Renato Casagrande comemorou os números e pediu ao presidente do Bandes, Marcelo Saintive, em tom de brincadeira, um novo recorde para o ano que vem. Economista experimentado que é (já comandou, por exemplo, a Secretaria do Tesouro Nacional), Saintive sabe que o cenário macroeconômico não é nada simples e que 2025 vai ser muito desafiador, ainda mais para um banco cuja carteira é majoritariamente ligada a investimentos. Juros em forte alta, economia desacelerando e ambiente econômico nebuloso no Brasil e no exterior não ajudam em nada.
"Juros em alta tornam o cenário mais desafiador, afinal, o investidor coloca o pé no freio dos investimentos, que foi o nosso principal vetor de expansão em 2024. Além disso, é um cenário em que o tomador, o que já está com o recurso na mão, tende a vir renegociar. É um cenário que exige cautela", assinalou Saintive.
O vice-governador Ricardo Ferraço faz uma leitura parecida. "É claro que queremos ver o dinheiro girar, mais investimentos, mas estamos lidando com recurso público, é preciso cautela. Estamos em um quadro nacional que impacta o custo do dinheiro, expressa preocupações, e o mundo também está mais complicado, estamos vendo uma forte onda de protecionismo. O Espírito Santo não é uma ilha, claro que tudo isso vai nos impactar", ponderou. 

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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