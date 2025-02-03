Depois do lucro recorde de 2024, Bandes terá um 2025 muito desafiador

Na coletiva de imprensa para a apresentação dos resultados, o governador Renato Casagrande comemorou os números e pediu ao presidente do Bandes, Marcelo Saintive, em tom de brincadeira, um novo recorde para o ano que vem. Economista experimentado que é (já comandou, por exemplo, a Secretaria do Tesouro Nacional), Saintive sabe que o cenário macroeconômico não é nada simples e que 2025 vai ser muito desafiador, ainda mais para um banco cuja carteira é majoritariamente ligada a investimentos. Juros em forte alta, economia desacelerando e ambiente econômico nebuloso no Brasil e no exterior não ajudam em nada.