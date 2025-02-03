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Comércio internacional

Brasil ganha mais destaque na maior feira de rochas do Oriente

Ásia e Oriente Médio são dois dos mercados onde a indústria de rochas do país mais enxerga possibilidades de crescimento

Publicado em 03 de Fevereiro de 2025 às 03:50

Públicado em 

03 fev 2025 às 03:50
Abdo Filho

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Abdo Filho

Pavilhão do Brasil na feira de Xiamen, na China, no ano passado
Pavilhão do Brasil na feira de Xiamen, na China, no ano passado Crédito: Divulgação/Xiamen Stone Fair
O Brasil terá local de destaque na edição desse ano da Xiamen Stone Fair, na China, o maior evento do setor de rochas do Oriente. O país será uma espécie de convidado de honra da feira, ocupando área nobre nos quatro dias de programação (de 16 a 19 de março), com espaços exclusivos para apresentar toda a diversidade de pedras e formas de utilização que existem e vêm sendo desenvolvidas por aqui.
Ásia e Oriente Médio são dois dos mercados onde a indústria de rochas do país mais enxerga possibilidades de crescimento. Hoje, cerca de 60% das exportações brasileiras têm os Estados Unidos como destino. A Xiamen Stone Fair é o local correto para fazer este trabalho. Em 2024, foram 150 mil visitantes e mais de 2 mil expositores envolvidos em toda a cadeia do setor. Realizada desde 2000, essa é a primeira vez que um país recebe o convite feito ao Brasil.
"Este reconhecimento celebra a sólida relação comercial entre Brasil e China e nos oferece uma oportunidade única de destacar a diversidade geológica incomparável e as práticas sustentáveis que definem o setor de rochas naturais brasileiro,” assinala o presidente do Centrorochas, Tales Machado.
No ano passado, o setor de rochas do Brasil exportou US$ 1,26 bilhão, 12,7% acima do consolidado de 2023. Cerca de 80% de todo este volume saiu de fábricas do Espírito Santo. A China comprou US$ 218,5 milhões, enquanto que os Estados Unidos levaram US$ 711,1 milhões.

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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