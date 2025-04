OAB faz acordo para agilizar abertura de escritórios no ES

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) do Espírito Santo e a Junta Comercial assinaram um convênio para acelerar a constituição de sociedades de advogados no Estado. O que antes levava cerca de 15 dias, sairá em 24 horas. O acordo vai integrar os sistemas e permitir que o advogado saia do ato de registro da sociedade, na OAB, com o CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica) na mão, sem a necessidade de procurar órgãos como a Receita Federal ou prefeituras.