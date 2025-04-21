Hub da Ufes pretende multiplicar por até 10 investimento feito por empresas

Estrutura do ConneCT construída no Centro Tecnológico da Ufes Crédito: Abdo Filho

Está em operação, desde o final de março, o ConneCT, hub de inovação instalado dentro do Centro Tecnológico da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). O objetivo é captar as dores das empresas e apresentá-las aos alunos de Engenharia da universidade para que encontrem alternativas. Em princípio, serão tocados até 30 projetos por ano, que envolverão 100 bolsistas e 30 professores. As empresas interessadas investirão algo perto de R$ 2 milhões por ano para bancar os projetos. A expectativa é de que os retorno para os negócios seja até 10 vezes maior.

"A ideia não é criar novos negócios, não teremos startups aqui dentro, o objetivo é educar os alunos resolvendo os problemas reais que as empresas estão enfrentando. Temos recurso humano, equipamentos e sistemas de ponta para entregar isso, e é o que faremos. A empresa traz a sua dor, nós fazemos a avaliação do que está sendo solicitado e, passando, os alunos - entre três e cinco coordenados por um professor escolhido por eles - têm quatro meses para desenvolverem a solução. O retorno para o negócio é, na média, cinco a dez vezes maior que o recurso aportado para tocar o projeto. Estamos formando nossos alunos, abrindo a universidade para o setor produtivo e inovando", explicou o professor Luciano Raizer, à frente do ConneCT.