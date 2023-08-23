Governo propõe redução de ICMS do gás natural para 12%

O governador Renato Casagrande (PSB) enviou à Assembleia Legislativa do Espírito Santo um projeto de lei que reduz a alíquota do ICMS sobre o gás natural de 17% para 15%, em 2024, e de 15% para 12%, em 2025.
Segundo o governador, em postagem em suas redes sociais, o objetivo é impulsionar a competitividade das indústrias que utilizam o gás natural como fonte de energia.
A proposta deve ser votada pelos deputados estaduais na próxima semana, uma vez que precisa ser publicada e lida antes da próxima sessão ordinária da Casa, prevista para segunda-feira (28).