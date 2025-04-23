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Sustentável

Indústria quer acelerar projeto que transforma o ES em gigante da captação de gases do efeito estufa

Com grandes fábricas emissoras, relevante infraestrutura de gasodutos e profundo conhecimento de sua geologia, o Estado se apresenta para um jogo que exige muita tecnologia, conhecimento e dinheiro

Publicado em 23 de Abril de 2025 às 16:36

Públicado em 

23 abr 2025 às 16:36
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Unidade de Tratamento de Gás (UTG) Sul Capixaba, em Anchieta, da Petrobras
A Unidade de Tratamento de Gás Sul Capixaba, em Anchieta, deve ser usada pela Petrobras no projeto do CCS Crédito: Agência Petrobras/Divulgação
O Espírito Santo reúne as condições para ser um dos grandes polos de Captura, Transporte e Armazenamento de Carbono (CCS) do Brasil e até do planeta. Com grandes fábricas emissoras, uma relevante infraestrutura de gasodutos e com um profundo conhecimento de sua geologia (herança de uma indústria do petróleo que há muito opera por aqui), o Estado se apresenta para um jogo que exige muita tecnologia, conhecimento e dinheiro. De olho nisso, está sendo montado o ES Carbono Neutro: Programa de Incentivo a Projetos de CCS da Indústria, uma parceria de Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes), Petrobras, Fórum Capixaba de Petróleo, Gás e Energia e Governo do Estado. Diante das vantagens competitivas que temos por aqui, a ideia é transformar o ES em um hub estratégico para a descarbonização industrial. Para isso, uma série de iniciativas e necessidades foram mapeadas.

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O CCS é uma solução ambiental que consiste em captar o dióxido de carbono (CO2) gerado em processos industriais (grande causador do efeito estufa), transportá-lo por meio de dutos ou outros modais e armazená-lo em formações geológicas subterrâneas seguras. Assim, o CO2 não chega à atmosfera. Parece simples, mas depende de muita tecnologia e bilhões de reais em investimentos.

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"Estamos falando de uma nova cadeia produtiva que pode gerar inovação, atrair investimentos e posicionar o Espírito Santo como referência nacional em soluções ambientais para a indústria. É uma agenda que une competitividade e responsabilidade com o futuro. Para a Findes, participar dessa iniciativa é de extrema relevância”, assinala o presidente da Federação, Paulo Baraona.
"Para que projetos como esse avancem, é preciso pensar em todas as condições de viabilidade, desde o licenciamento ambiental até incentivos fiscais e qualificação técnica. A infraestrutura logística do Espírito Santo é considerada o principal diferencial competitivo. O Estado já conta com gasodutos interligando-se a regiões como Minas Gerais, Bahia, Rio de Janeiro e São Paulo, o que facilita a adaptação para o transporte de CO2", aponta a secretária executiva do Fórum Capixaba de Petróleo, Gás e Energia, Rúbya Salomão.
Os seis eixos do programa:
Inovação e fomento: direcionar investimentos e pesquisas para o desenvolvimento de tecnologias e soluções inovadoras em CCS. O Fundo de Descarbonização que será lançado pelo governo do Estado está no radar;
Incentivos fiscais e regulatórios: para desenvolver e auxiliar regulação de CCS nos níveis federal, estadual e municipal;
Qualificação: desenvolver a força de trabalho para operação e regulamentação de projetos de CCS;
Mercado de carbono: monitorar a regulamentação do mercado nacional de créditos de carbono e fomentar o mercado voluntário no ES;
Infraestrutura e investimentos: desenvolver estrutura logística e atrair investimentos para implantação de projetos de CCS;
Monitoramento de projetos: acompanhar e apoiar novos projetos de CCS e projetos em desenvolvimento no ES.   
Em agosto do ano passado, a Petrobras anunciou um projeto para transformar o Estado em um dos maiores centros de captação de dióxido de carbono do mundo. Profunda conhecedora da geologia capixaba, a estatal já identificou, no Parque das Baleias, antigos reservatórios de óleo e gás que podem, no futuro, receber CO2. A ArcelorMittal, uma das grandes emissoras do Estado, já possui um memorando de entendimento com a petroleira e acompanha de perto a evolução do projeto. O objetivo da Petrobras é capturar 12 milhões de toneladas de gases por ano. Para termos uma ideia da dimensão do projeto, hoje, o mundo captura algo perto de 50 milhões de toneladas por ano.
Além da Petrobras, empresas produtoras de petróleo no Norte capixaba e a distribuidora ES Gás estudam a viabilidade do CCS.  

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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