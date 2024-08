Consumidor capixaba

Dia dos Pais: gasto médio será R$ 230 e roupa lidera preferência por presentes

Data deve movimentar mais de R$ 150 milhões no Espírito Santo, segundo levantamento da CDL de Vitória

Roupas devem ser os itens mais procurados pelos consumidores, seguidos de perfumaria e acessórios . (Divulgação)

Dia dos Pais com roupa nova! Segundo pesquisa realizada pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil), em parceria com a Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL), o segmento do vestuário vai corresponder pela maior parte das intenções de compra para o Dia dos Pais. Quase 50% das pessoas sinalizaram que devem optar por roupas. Na sequência, aparecem perfumes e cosméticos, seguido dos calçados e acessórios – como meias, cinto, óculos, carteira e relógio.

Celebrado no próximo dia 11 de agosto, em 2024, o Dia dos Pais deve levar mais de 110 milhões de pessoas às compras no Brasil, e movimentar quase R$ 26 bilhões no comércio, o investimento na lembrancinha deve custar, em média, R$ 230. Outra novidade no perfil do consumidor é de que ele dará preferência para os pagamentos à vista – pix ou débito. Aos que vão pagar parcelado, a média de prestações é em quatro vezes.

A perspectiva do consumidor capixaba é a de comparecer às lojas de varejo, como os shoppings, lojas de departamento e shoppings populares, nesta ordem. Mas 40% vão comprar pela internet, sobretudo em aplicativos, sites e Instagram, respectivamente. E o interesse deles passa especialmente pelo preço, seguido da qualidade e de haver frete grátis.

Rogério Alcântara, presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Vitória, explica ainda que 68% dos consumidores querem presentear os pais. “Quase 80% pretendem pesquisar preços utilizando, para isso, sites e aplicativos, redes sociais e indo a shoppings", explica.

Economicamente, espera-se que a data estimule a geração de mão de obra no varejo. "A data movimentará cerca de R$ 150 milhões neste ano no Espírito Santo e serão criadas aproximadamente 300 vagas temporárias de emprego". Mas, segundo Alcântara, o segmento gastronômico não deve ser muito contemplado para almoços ou jantares na data. Segundo a ele, a preferência vai ser por celebrações na casa do pai e o segundo lugar é ocupado por refeições fora de casa.

