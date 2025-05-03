Mão de obra qualificada e saúde mental são desafios das empresas ao contratar

Comunicação interna, contratação de profissionais com qualificação e saúde mental. Esses são os principais desafios das empresas do Espírito Santo para 2025. O Estado foi o único do país a registrar a dificuldade de encontrar mão de obra qualificada entre os três quesitos avaliados pelo Relatório de Tendências em Gestão de Pessoas, produzido pelo Ecossistema Great People & GPTW.

A instituição realiza, entre outros temas, a certificação das melhores empresas para se trabalhar . O estudo é feito há sete anos, com o objetivo de acompanhar as mudanças no mercado de trabalho.

“A dificuldade de empregar pessoas qualificadas é uma realidade das organizações capixabas. Elas alegam que o mercado não entrega profissionais formados na mesma qualidade e quantidade esperada”, comenta a diretora de conteúdo e relações institucionais da entidade, Daniela Diniz.

A executiva ressalta que, para reverter a situação, as organizações optam por contratar profissionais de outros Estados para preencher as vagas. Outra alternativa é oferecer qualificações direcionadas, antes mesmo de contratar para suprir a demanda. Essa decisão pode também ajudar outras empresas, conforme afirma Daniela.

A comunicação interna aparece no top 3 em todos os Estados.

Vivemos hoje uma carência de diálogos e isso acaba refletindo no desafio enorme que é a comunicação. Há muitas formas de se comunicar e, ao mesmo tempo, dificuldade de se passar informação Daniela Diniz - Diretora de conteúdo e relações institucionais do Ecossistema Great People & GPTW

Após a pandemia, uma temática que ganhou força foi a da saúde mental. Se o lado negativo desse quesito é que as pessoas adoecem mais por ansiedade e depressão, o contrário é que as empresas decidiram investir nesse ponto.

Empresas elegeram como pripridade para a capacitação para a liderança Crédito: Freepik

Prioridades

Para 2025, as prioridades das empresas capixabas estão relacionadas ao desenvolvimento e capacitação da liderança, manutenção e disseminação da cultura organizacional e saúde mental.

A pesquisa questionou também sobre as habilidades consideradas mais importantes, atualmente, pelas empresas. Nesse quesito, o foco abordou, de fato, quais são as características mais necessárias para as organizações, considerando as pessoas colaboradoras e as lideranças.

De forma geral, na Região Sudeste, o item mais citado pelos profissionais foi a capacidade de resolver problemas complexos, exceto para as empresas capixabas, que valorizam mais a capacidade de liderar e influenciar.

“O fato curioso no Espírito é que essa é uma habilidade mais comportamental, e esse aspecto chama a atenção no resultado final”, avalia a diretora.

O estudo apontou ainda outro tema fundamental para a gestão de pessoas é a liderança, pois é ela que precisa ser envolvida e engajada em diversas temáticas, como saúde mental e pautas de ESG. Do total, 93% das empresas do país disseram que pretendem investir no desenvolvimento de líderes. No Espírito Santo, o índice foi de 85%. Este é o quarto ano seguido em que o item aparece entre as prioridades.

“A liderança tem um papel fundamental no crescimento do negócio. Por isso, investir em capacitação é tão importante. É preciso demonstrar habilidades técnicas para tomar decisões relevantes para empresas, sem perder o lado humano”, afirma a executiva.

Daniela destaca que o mundo do trabalho mudou e cada vez mais a organização precisa contar com uma liderança forte. “Não é o RH ou o presidente da empresa, é o líder. São quatro anos encabeçando a lista, reformando a ideia da necessidade de se comunicar melhor, ter diálogo efetivo, reconhecer mais, dar feedbacks, entre outros pontos”, complementa.

O estudo identificou que o modelo híbrido de trabalho vem ganhando espaço entre as empresas. A maioria das pessoas (35%) que atuam dessa forma atua três dias na empresa e dois em casa ou em outros ambientes fora do escritório.

Cerca de 70% das empresas que adotaram um regime de trabalho presencial afirmaram ter dificuldade para preencher vagas em aberto, contra 53% das que operam o modelo híbrido e 38% das que estão no trabalho remoto.

“A conclusão é que, quanto mais flexível, menor é a dificuldade de contratar. O modelo de trabalho passou a ser o quesito na atração de pessoas. Quando os profissionais vão buscar um emprego, colocam na balança flexibilidade, que tem a ver com a qualidade de vida e a saúde mental”, analisa.