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Organização financeira

Lições de Jesus para as finanças, os negócios e a carreira; baixe e-book

Editoria Tá no Lucro de A Gazeta fez um guia com mandamentos e dicas do líder cristão que podem incentivar o empreendedorismo, auxiliar quem quer dar novos rumos a carreira, ensinar organização financeira e iniciativas de investidor

Publicado em 22 de Dezembro de 2024 às 08:19

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 dez 2024 às 08:19
As dicas de Jesus para a sua carreira
Investir é um dos ensinamentos do líder crirstão  Crédito: Shutterstock
Base da fé cristã, a Bíblia tem lições preciosas para quem quer dar novo rumo às finanças. Os conselhos são para endividados e investidores, além de profissionais que desejam dar novo rumo à carreira profissional ou navegar pelas águas do empreendedorismo. Existem no livro sagrado mais de 2,3 mil versículos que tratam sobre esse tema no Velho e no Novo Testamentos. O Tá no Lucro reuniu as principais dicas no e-book "Os mandamentos de Jesus para sair das dívidas, investir e ter sucesso nos negócios". Clique no botão abaixo para fazer o download do arquivo e saiba como se planejar.
E-book
Capa do E-book: Os mandamentos de Jesus

Baixe aqui o E-book: Os mandamentos de Jesus para: sair das dívidas, investir e ter sucesso nos negócios

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