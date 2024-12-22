Lições de Jesus para as finanças, os negócios e a carreira; baixe e-book

Base da fé cristã, a Bíblia tem lições preciosas para quem quer dar novo rumo às finanças. Os conselhos são para endividados e investidores, além de profissionais que desejam dar novo rumo à carreira profissional ou navegar pelas águas do empreendedorismo. Existem no livro sagrado mais de 2,3 mil versículos que tratam sobre esse tema no Velho e no Novo Testamentos. O Tá no Lucro reuniu as principais dicas no e-book "Os mandamentos de Jesus para sair das dívidas, investir e ter sucesso nos negócios". Clique no botão abaixo para fazer o download do arquivo e saiba como se planejar.