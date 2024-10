5 salários a mais e plano de carreira: como cooperativas do ES atraem talentos

Ambiente de confiança, oportunidades de crescimento, preocupação com a qualidade de vida, planos de carreira bem estruturados, até cinco salários a mais durante o ano e metas que engajam todos os colaboradores são algumas características que mostram a força do cooperativismo também no modelo de gestão de pessoas, com políticas pautadas no respeito e benefícios diferenciados.

Iniciativas como essas levaram empresas desse modelo de negócio a figurarem no ranking das Melhores Empresas para Trabalhar no Espírito Santo. Das 20 companhias apontadas na 7ª edição da Great Place to Work (GPTW), quatro são cooperativas. O estudo avalia práticas de gestão de pessoas, políticas corporativas e a satisfação dos colaboradores.

O Sicoob garantiu a primeira colocação no quesito grande empresa, que reúne as corporações com mais de mil colaboradores. Em 2023, ocupou a segunda posição entre as capixabas. O Sicoob foi reconhecido ainda como uma das melhores instituições financeiras cooperativas para se trabalhar no país, entre as de grande porte, segundo o ranking nacional do GPTW.

Sandra Kwak Diretora de Recursos Humanos e Sustentabilidade do Sicoob Central ES "Os colaboradores elegeram o Sicoob como um lugar onde eles encontram propósito, felicidade, realização no trabalho e tenham orgulho e confiança na sua liderança. Isso é muito valioso para nós. Ter destaque no ranking agrega a nossa imagem, o que acaba atraindo mais talentos e engajamento entre os que já estão conosco"

A diretora de Recursos Humanos e Sustentabilidade do Sicoob Central ES, Sandra Kwak, destaca que o Sicoob trabalha com quatro pilares, que funcionam como um mantra na instituição. O primeiro deles é poder ter os colaboradores felizes, pois é por meio das pessoas que são conquistados todos os outros resultados. O segundo ponto é ter o nosso associado satisfeito, seguido pelo terceiro que é a geração de resultados sustentáveis. O quarto e último pilar é gerar um impacto positivo na comunidade.

Alguns benefícios:

Plano de carreira

Programas de desenvolvimento e certificações

Participação nos resultados, que pagou R$ 27 milhões em 2023

Treinamentos constantes, com a possibilidade de fazer outros cursos que não estão no rol de opções, por exemplo, inglês ou uma certificação específica

Avaliação de desempenho, que permite o avanço na carreira desde o ingresso na cooperativa

Celebração de datas importantes, como aniversário de empresa, formatura e nascimento de filhos

Fernanda Duque Estrada, analista de crédito do Sicoob . Crédito: Carlos Alberto Silva

A analista de crédito e agronegócios do Sicoob, Fernanda Duque Estrada Rodrigues, de 38 anos, trabalhava em outro ramo, mas queria ter a possibilidade de atuar em uma empresa que lhe desse mais qualidade de vida. E foi assim que ela garantiu uma oportunidade na instituição financeira há pouco mais de um ano e meio.

“Queria algo onde eu pudesse me sentir bem e ser eu mesma, além de ter bons benefícios. O Sicoob é uma empresa que se preocupa com o bem-estar dos funcionários e de seus familiares, além de ser bastante acolhedora. Acredito que um funcionário feliz produz mais e traz os melhores resultados para a organização ”, comenta.

Cooperativas médicas

Roberto Luciano Duarte Filho, superintendente administrativo de pessoas e infraestrutura, e Norma Suely Soares Louzada, diretora administrativo-financeira da Unimed Vitória. Crédito: Carlos Alberto Silva

Quando a nova diretoria da Unimed Vitória assumiu em 2023, encontrou um cenário desafiador. Entre as situações, estava a perda de mais de R$ 140 milhões relacionados a investimentos feitos no fundo gerido pela Infinity Asset. O valor foi assumido pela cooperativa médica e estará no balanço do terceiro trimestre, que será publicado ainda em 2024.

Apesar do momento desfavorável, fazer corte de pessoal não era uma opção para os executivos. Ao contrário, com transparência, deixaram clara a real situação da cooperativa médica e quais seriam os caminhos necessários para superar a crise.

Segundo o superintendente Administrativo de Pessoas e Infraestrutura da Unimed Vitória, Roberto Luciano Duarte Filho, de todas as ações que a diretoria defendeu, na época, a mais assertiva foi manter o time de colaboradores.

Roberto Luciano Duarte Filho superintendente Administrativo de Pessoas e Infraestrutura da Unimed Vitória "Havia a necessidade de reduzir custos, mas a solução encontrada foi envolver os colaboradores na construção de um novo cenário para que todos nós saíssemos desse momento delicado. O problema não estava no quadro de pessoal. Os colaboradores foram fundamentais para essa reconstrução, pois se sentiram envolvidos nessa reconstrução"

O resultado dessa medida deu tão certo que a cooperativa médica ficou em quinto lugar na categoria grande empresa da GPTW. Detalhe que esta foi a primeira vez que empresa se inscreveu para participar da pesquisa. E como já dizia um antigo ditado: a união faz a força. Depois de muito tempo, já se fala na possibilidade de pagamento de participação de participação de resultados (PPR).

Norma Suely Soares Louzada Diretora administrativo-financeira da cooperativa médica "Evidentemente, se não há uma valorização financeira dos profissionais, treinamentos e uma cultura baseada no respeito e na diversidade, não se consegue ter um ambiente de trabalho saudável. E é exatamente o que o cooperativismo prega, a cultura da cooperação, de trazer as pessoas para construírem algo em que todo mundo saia ganhando"

Algumas iniciativas:

Núcleo de Atenção ao Colaborador (NAC), que oferece apoio psicológico aos profissionais, promovendo o desenvolvimento emocional, o autoconhecimento, o autocuidado e a valorização da vida

Mapeamento da saúde

Programa de capacitação

Convênios com academias, lojas e até agências de viagem, com pacotes de descontos exclusivos

Valorização dos talentos internos, com oportunidades de crescimento profissional para quem já faz parte do quadro de pessoal e quer atuar em outra área

Comitê de clima organizacional, responsável pela definição das ações com base nas necessidades identificadas pelo gestor de cada área ou por meio da pesquisa interna realizada todos os anos

Políticas de retenção de talentos

Reestruturação do plano de cargos e salários

Genivaldo Dordenoni, analista de Relacionamento e Negócios Externo da Unimed Vitória. Crédito: Carlos Alberto Silva

O analista de relacionamento e negócios externos da Unimed Vitória, Genivaldo Dordenoni, fez uma grande reviravolta em sua carreira ao deixar o segmento bancário, onde atuou por mais de oito anos, para migrar para o setor de saúde. Essa mudança ocorreu há quase seis anos.

“No cooperativismo, todo mundo trabalha com o mesmo objetivo. As pessoas cooperam umas com as outras, o apoio é mútuo e isso acaba refletindo no clima organizacional”, comenta.

O diretor vice-presidente Bruno Beber Machado, a coordenadora de Gestão de Pessoas Kayssian Patrício e a gerente de Gestão de Pessoas Diana Raposo recebendo a premiação no Ranking GPTW. Crédito: Divulgação

Ainda no segmento de Saúde, outra cooperativa também ficou bem avaliada entre os colaboradores. A Unimed Sul Capixaba ficou em primeiro lugar na pesquisa GPTW deste ano na categoria média empresa, que avalia as corporações com 100 a 999 funcionários. Em 2023, a cooperativa médica ocupou a mesma posição.

Diana Raposo gerente de gestão de pessoas na Unimed Sul Capixaba "O nosso propósito é fazer com que as pessoas tenham uma vida melhor, isso inclui clientes, fornecedores, médicos e os profissionais que trabalham conosco. Quando pensamos em gestão de pessoas entendemos que podemos realmente oferecer a melhor experiência ao colaborador. Olhamos a relação do funcionário com os colegas, como eles se identificam com outras pessoas, o quanto confiram em suas lideranças e o orgulho desses profissionais em pertencer a este lugar"

Para o diretor vice-presidente, Bruno Beber Machado, este reconhecimento é importante para a retenção de talentos e perenidade da cultura da empresa.

"Somos gente cuidando de gente. Valorizamos um ambiente de trabalho saudável com colaboradores satisfeitos, preservando nossos talentos e a nossa cultura. Alcançamos 92 pontos, que foi a nota máxima. Estamos orgulhosos porque nosso colaborador percebe que credibilidade, respeito a individualidade e camaradagem fazem ele sentir orgulho de estar conosco”, afirma o executivo.

Algumas ações:

Ações voltadas para a promoção da saúde física, emocional e social

Clima organizacional humanizado favorável ao envolvimento das pessoas e ao aprimoramento das relações de trabalho, sempre com um olhar humanizado e com respeito à diversidade

Núcleo de Assistência Integrado ao Colaborador (Nice), que tem como objetivo promover acolhimento e suporte emocional aos profissionais.

Rodas de conversa para reforçar a importância do cuidado com a saúde mental.

Grupos de corrida, de futebol e dança.

Programa de educação financeira, auxílio-alimentação em dobro no mês do casamento, parceiras para descontos em academias, entre outros pontos

Participação nos lucros e resultados

Destaque também entre as pequenas

Rose Favalessa, gerente administrativa e financeira do Sistema OCB/ES. Crédito: Divulgação

Na categoria pequena empresa, que avalia aqueles que têm entre 30 e 99 colaboradores, o Sistema Organização das Cooperativas Brasileiras Espírito Santo (OCB/ES) ficou em terceiro lugar. No ano passado, ocupou a primeira posição do ranking. Esta é a quarta vez que a OCB se destaca no quesito.

Antes mesmo do conceito de ESG entrar em vigor e ser adotado por muitas empresas, as cooperativas já desenvolviam os pilares essenciais dessa prática, conforme lembra a gerente administrativa e financeira do Sistema OCB/ES, Rose Favalessa.

Rose Favalessa Gerente administrativa e financeira do Sistema OCB/ES "Trabalhamos dentro da ideia de cooperativa, então a gente atua com a questão do próximo, com o trabalho em equipe, com empatia e espírito de comunidade. A cooperação tem essa postura, de olhar as pessoas de forma diferente"

Algumas iniciativas:

Treinamento, desenvolvimento e avaliação de desempenho fazem parte da política de gestão de pessoas

Representação em eventos, feiras, congressos, reuniões, entre outros

Metas alcançáveis

Pagamento de participação nos resultados, que foi implantado há dois anos

Plano de cargos e salários

Cooperativa de crédito

As práticas de gestão de pessoas também é destaque no Sistema de Crédito Cooperativo (Sicredi). A cooperativa não ficou entre as 20 melhores para se trabalhar no Espírito Santo, mas foi certificado pelo quarto ano consecutivo. A gerente de pessoas e cooperativismo na Central Sicredi Sul/Sudeste, Giana Pretto, ressalta que isso significa que soluções, sejam para associados ou colaboradores, visam proporcionar experiências, ambientes e oportunidades prósperas para quem se relaciona conosco.

Giana Pretto Gerente de pessoas e cooperativismo na Central Sicredi Sul/Sudeste "Nossos quatro pilares servem como valores para os nossos talentos: propósito, pessoas no centro, ambiente humano e acolhedor e evolução constante, com slogan ‘O seu talento para um mundo melhor’, que transmite muito sobre a nossa essência e o propósito como empresa"

Algumas iniciativas:

Pacote de remuneração e benefícios

Apoio à atividade física

Programa de nutrição

Desconto farmácia

Telemedicina (hospital digital)

Sempre Bem que é o benefício de apoio psicológico, orientação jurídica, orientação financeira e assistência social

Gratificações semestrais que são o 14º e 15º salários e o Programa de Participação nos Resultados (PPR) que pode chegar até 5 salários no ano, conforme atingimento de resultados da cooperativa.

Programa de treinamento, por meio do Ecossistema de Aprendizagem, que oferece uma plataforma com mais de 600 conteúdos

A Gazeta integra o Saiba mais