Saiba quais são as 20 melhores empresas para se trabalhar no ES

Ambiente de trabalho é avaliado pela pesquisa Crédito: Freepik

Um estudo realizado pela consultoria Great Place to Work (GPTW) apontou quais são as 20 melhores empresas para se trabalhar no Espírito Santo em 2024.

Na 7ª edição da premiação das Melhores Empresas Para Trabalhar™ GPTW Espírito Santo, realizada em 2024, um total de 63 instituições participaram do processo de avaliação, representando um aumento de 29% em relação ao ano anterior. A atual avaliação envolveu 37.250 colaboradores.

Em 2023, foram inscritas 49 empresas, totalizando 33.763 colaboradores impactados. O tempo médio de existência das empresas premiadas de 2024 é de 40 anos.

A CEO do GPTW, Tatiane Tieme, explica que a certificação avalia a experiência dos funcionários e se existe relação de confiança, o que acaba ajudando a moldar a cultura das empresas e também impulsiona seu resultado.

Para se qualificarem para o ranking, as empresas precisavam atender aos critérios de ter, no mínimo, 30 funcionárias(os), possuir CNPJ registrado no Estado do Espírito Santo. A CEO detalha que se destacam na premiação e têm maior predominância no ranking empresas do Espírito Santo ligadas à produção e manufatura, seguido do setor de serviços de saúde.

"Esse projeto é importante porque está ligado diretamente ao propósito. Acreditamos que é possível construir um Estado melhor e um mundo melhor transformando positivamente as empresas " Tatiane Tieme - CEO da GPTW

No total, a premiação reconheceu 20 empresas como sendo as melhores, dividas nas seguintes categorias:

5 Empresas de pequeno porte;

10 Empresas de médio porte;



5 Empresas de grande porte.



Para a gerente regional do GPTW, Marcela Pena, um destaque importante é a crescente preocupação com a pauta ESG (Environmental, Social and Governance). Em 2023, apenas 13% das empresas investiam em ações de ESG, enquanto que, em 2024, esse número subiu para 25%, mostrando maior engajamento com práticas sustentáveis e socialmente responsáveis.

"Oportunidades de crescimento e desenvolvimento continuam sendo os principais motivos que mantêm os colaboradores nessas empresas, mas também há um aumento na busca por qualidade de vida e alinhamento de valores pessoais com os da organização" Marcela Pena - Gerente regional do GPTW

Outro ponto relevante destacado por ela é o crescimento das práticas de bem-estar e saúde mental, adotadas por 100% das empresas premiadas, um avanço em relação a 2023, quando 87% das empresas promoviam essas ações. No entanto, houve uma redução no número de empresas que adotam o modelo de trabalho híbrido e horários flexíveis.

Como é feita a pesquisa

A pesquisa do GPTW é composta por duas etapas, que vão resultar na nota final. A primeira delas envolve a pesquisa quantitativa, sendo necessário que a empresa atinja a amostra mínima de funcionários(as) e que obtenha uma nota igual ou superior a 70% para conseguir a certificação.

Já a segunda parte é chamada de Pilares For All. Quando atingidas as condições da primeira etapa, passa-se para a fase de preenchimento e avaliação dos pilares. As duas notas vão dar o resultado final e dependendo da nota a empresa pode entrar no ranking das melhores.

"São avaliadas as práticas e políticas de gestão de pessoas, que compõe a nota final da empresa. O grande peso ainda é a experiência do colaborador. É a voz do funcionário que leva ou não a empresa para o ranking", detalha Tatiane.

Segundo a entidade, o ranking GPTW Espírito Santo tem demonstrado um crescimento significativo ao longo de suas edições. Desde a sua primeira edição, em 2018, que contou com 19 empresas inscritas e impactou 12.584 colaboradores, até a 7ª Edição, com 63 empresas participantes e 37.250 colaboradores impactados, evidenciando um aumento expressivo tanto no número de empresas quanto no número de funcionários beneficiados.

Esse crescimento reflete o crescente interesse e valorização das práticas de excelência no ambiente de trabalho, ampliando significativamente o impacto positivo na vida dos colaboradores.

O GPTW é um dos certificados mais reconhecidos e importantes sobre gestão de pessoas de um negócio Crédito: Divulgação

Conheça as 20 melhores empresas para se trabalhar no ES

PEQUENAS (de 30 até 99 colaboradores)

Bramed

LandSea Group

Sistema OCB/ES

Consórcio Nacional Embracon

Senar-AR/ES



MÉDIAS (com 100 a 999 colaboradores)

Unimed Sul Capixaba Supergasbras RHOPEN Consultoria WeDo Tecnologia Log-In TVV INFLOR Buaiz Alimentos Cedisa Central de Aço S.A CS3 Revestimentos Sebrae

GRANDES (com mais de 1.000 colaboradores)

Sicoob ES Viação Águia Branca Timenow Consultoria e Gestão de Projetos Findes - Federação das Indústrias do Espírito Santo Unimed Vitória

Redução de empresas com horário flexível e home office

A oferta de horário flexível e home office nas organizações premiadas pelo ranking GPTW Espírito Santo teve uma leve redução entre 2023 e 2024. No ano passado, 80% das empresas ofereciam horários flexíveis, enquanto que, em 2024, esse número caiu para 60%.

Da mesma forma, o percentual de empresas que permitiam home office diminuiu de 100% em 2023 para 85% em 2024. Apesar dessa ligeira redução, a maioria das empresas ainda mantém essas práticas, refletindo uma tendência contínua de flexibilização das condições de trabalho.

Cresce o número de CEO Mulheres

A liderança de mulheres em cargos de CEO nas organizações premiadas pelo ranking GPTW Espírito Santo mostra que, em 2024, um maior percentual de mulheres se encontra a frente destas organizações, saindo de 13% em 2023 para 285% em 2024.

“Porém ainda temos um desafio contínuo em termos de representação feminina nas posições mais altas de liderança, apontando para a necessidade de iniciativas que promovam maior igualdade de gênero nos níveis executivos das organizações”, afirma a entidade.

Já entre os CEOs das Melhores Empresas Para Trabalhar™ foi identificada idade média de 49 anos e um tempo médio de casa de 9 anos.