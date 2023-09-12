Saiba quais são as 15 melhores empresas para se trabalhar no ES

Segundo informações no site do ranking, o modelo Great Place to Work foi criado pelo jornalista Robert Levering e pela pesquisadora e escritora Amy Lyman. "Ele [o modelo] é baseado em milhares de entrevistas com funcionários conduzidas por mais de uma década para os livros The 100 Best Companies to Work for in America (As 100 melhores empresas para trabalhar na América, em portugês) e A Great Place To Work (Um ótimo lugar para trabalhar, em tradução livre)", diz o texto.