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Emprego

Saiba quais são as 15 melhores empresas para se trabalhar no ES

Ranking divulgado anualmente lista empresas que têm o melhor ambiente de trabalho, de acordo com o modelo Great Place to Work (GPTW)
Felipe Sena

Felipe Sena

Publicado em 

12 set 2023 às 19:06

Publicado em 12 de Setembro de 2023 às 19:06

Imagem Edicase Brasil
Segundo site do GPTW, pesquisa avalia a experiência dos funcionários de acordo com o modelo de pesquisa Crédito: Shutterstock
Levando em consideração um modelo mais tradicional — e, ainda, mais comum — de  empregopresencial e onde o funcionário entre de manhã e saia no fim da tarde, as pessoas passam a maior parte do dia trabalho. Por isso, empresas conhecidas por proporcionar um bom ambiente têm vagas disputadas por muitos candidatos e podem selecionar os melhores talentos.
E o ranking da GPTW (Great Place to Work, ou Melhores Empresas Para Tabalhar, nome usado no Brasil) elege, anualmente, as melhores empresas por região, segmento e tamanho da organização. A Unimed Sul Capixaba, por exemplo, além de aparecer no recorte regional, ficou em primeiro lugar no segmento nacional "Planos de Saúde – Médias e Grandes". No Espírito Santo, das cinco  grandes empresas, duas fazem parte do Grupo Águia Branca

Veja, abaixo, quais são as melhores empresas para se trabalhar no ES em 2023

Pequenas empresas:

01

OCB/ES

A empresa tem 39 funcionários.

02

Superia

A empresa tem 71 funcionários.

03

Brum Kuster Marques e Fragoso Advogados

A empresa tem 52 funcionários.
Médias empresas:

01

Unimed Sul Capixaba

A empresa tem 979 funcionários.

02

Prosperi

A empresa tem 102 funcionários.

03

Supergasbras

A empresa tem 199 funcionários.

04

TVV - Terminal Portuário de Vila Velha

A empresa tem 404 funcionários.

05

Inflor

A empresa tem 129 funcionários.

06

ISH Tecnologia

A empresa tem 844 funcionários.

07

Wedo Tecnologia

A empresa tem 131 funcionários.
Grandes empresas:

01

Viação Águia Branca

A empresa tem 1.961 funcionários.

02

Sicoob ES

A empresa tem 1.968 funcionários.

03

Timenow Consultoria e Gestão de Projetos

A empresa tem 1.215  funcionários.

04

Divisão Comércio - Grupo Águia Branca

A empresa tem 2.843  funcionários.

05

Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes)

A empresa tem 1.843 funcionários.

Como as empresas são escolhidas?

Segundo informações no site do ranking, o modelo Great Place to Work foi criado pelo jornalista Robert Levering e pela pesquisadora e escritora Amy Lyman. "Ele [o modelo] é baseado em milhares de entrevistas com funcionários conduzidas por mais de uma década para os livros The 100 Best Companies to Work for in America (As 100 melhores empresas para trabalhar na América, em portugês)  e A Great Place To Work (Um ótimo lugar para trabalhar, em tradução livre)", diz o texto. 
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