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Fortuna

Forbes aponta que o Espírito Santo tem apenas um bilionário

Versão brasileira da lista passou por mudanças no critério de levantamento das informações, segundo a publicação internacional
Felipe Sena

Felipe Sena

Publicado em 

04 set 2023 às 19:06

Publicado em 04 de Setembro de 2023 às 19:06

Notas de dinheiro, cédulas de Real
Dos 27 Estados do Brasil, 14 têm representantes na lista dos mais ricos, inclusive o Espírito Santo Crédito: Reprodução
Quem nunca parou para pensar: "o que eu faria se ganhasse na Mega-Sena?" Mesmo que o prêmio da loteria seja bastante dinheiro para mexer com o imaginário popular, ainda passa longe de "criar" bilionários que possam entrar para a famosa lista da revista Forbes, que publica anualmente quem são as pessoas mais ricas do mundo. Na versão brasileira da publicação, dos 27 Estados do país, 14 têm representantes na lista. E o Espírito Santo aparece com apenas um bilionário. 
As listas dos "mais ricos" de 2023 da revista passaram por mudanças, seguindo critérios da Forbes USA (Estados Unidos). As fortunas de mães e filhos passaram a ser consideradas em conjunto. Com a mudança, Vicky Safra, viúva do banqueiro Joseph Safra, passou a ser a pessoa mais rica do Brasil, tornando-se a primeira mulher a ocupar a posição. Ela superou figuras conhecidas do ranking, como Eduardo Saverin (um dos fundadores do Facebook) e Jorge Paulo Lemann (Ambev e 3G Capital).
São Paulo aparece em primeiro lugar, com 105 bilionários acumulando R$ 509 bilhões. Depois, vem o  Rio de Janeiro, com 40 pessoas na lista e fortunas que somam R$ 452,9 bilhões. Em terceiro, Santa Catarina tem 30 bilionários somando um patrimônio de R$ 130,7 bilhões.
O Espírito Santo aparece em 12° lugar na lista, à frente de Pará e Paraíba. Os três Estados têm um bilionário, mas a fortuna do capixaba é a maior: R$ 2,3 bilhões. O nome do ricaço — ou da família —, porém, não foi divulgado pela revista.
Forbes aponta que o Espírito Santo tem apenas um bilionário

Espírito Santo já teve mais bilionários?

Um levantamento da Receita Federal feito a pedido do então Gazeta Online - hoje A Gazeta - em 2018 mostrava que o Estado tinha 2 bilionários, na época. Não é possível, no entanto, afirmar que esse número, de fato, diminuiu de lá para cá. A receita leva em conta as informações declaradas ao Fisco, enquanto a revista dispõe de uma metodologia própria e da ferramenta Real Time Billionaires, "bilionários em tempo real", em tradução livre.

Metodologia usada pela revista Forbes

O ranking Forbes de bilionários em tempo real acompanha os altos e baixos diários das pessoas mais ricas do mundo. A plataforma de rastreamento de riqueza fornece atualizações contínuas sobre o patrimônio líquido e o ranking de cada indivíduo confirmado pela Forbes como bilionário. O valor das participações públicas das pessoas físicas é atualizado a cada 5 minutos quando os respectivos mercados de ações estão abertos (haverá um atraso de 15 minutos para os preços das ações). Indivíduos cujas fortunas estão significativamente ligadas a empresas privadas terão seus patrimônios atualizados uma vez por dia. Nos casos em que um indivíduo possui uma participação em uma empresa privada que representa 20% ou mais de seu patrimônio líquido, o valor da empresa será ajustado de acordo com um índice de mercado específico do setor ou da região fornecido por nossos parceiros na FactSet Research Systems quando disponível. Um elenco rotativo dos cinco maiores vencedores e perdedores ao longo do dia é apresentado no topo da página, seguido pela lista completa de bilionários classificados por ordem de patrimônio líquido.

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