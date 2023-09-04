Forbes aponta que o Espírito Santo tem apenas um bilionário

O ranking Forbes de bilionários em tempo real acompanha os altos e baixos diários das pessoas mais ricas do mundo. A plataforma de rastreamento de riqueza fornece atualizações contínuas sobre o patrimônio líquido e o ranking de cada indivíduo confirmado pela Forbes como bilionário. O valor das participações públicas das pessoas físicas é atualizado a cada 5 minutos quando os respectivos mercados de ações estão abertos (haverá um atraso de 15 minutos para os preços das ações). Indivíduos cujas fortunas estão significativamente ligadas a empresas privadas terão seus patrimônios atualizados uma vez por dia. Nos casos em que um indivíduo possui uma participação em uma empresa privada que representa 20% ou mais de seu patrimônio líquido, o valor da empresa será ajustado de acordo com um índice de mercado específico do setor ou da região fornecido por nossos parceiros na FactSet Research Systems quando disponível. Um elenco rotativo dos cinco maiores vencedores e perdedores ao longo do dia é apresentado no topo da página, seguido pela lista completa de bilionários classificados por ordem de patrimônio líquido.