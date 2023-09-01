Universitários do ES podem participar de desafio nacional de inovação e capital de risco

Desafio de empreendedorismo e inovação direcionado a estudantes universitários e de ensino médio que desejam exercer papel de liderança e queira mergulhar no ecossistema de “Venture capital” ou capital de risco, o VC Challenge chega à sexta edição. As inscrições foram abertas nesta quarta-feira (30) e vão até 29 de setembro. Uma iniciativa da KPTL, o desafio tem apoio da Rede Gazeta e, na edição do ano passado, atraiu mais de 2,6 mil participantes.
A partir do dia 30 de setembro, por meio de uma plataforma digital, participantes de todo o Brasil vão poder conhecer startups de porte nacional. Os estudantes devem se inscrever em grupos de até 4 pessoas. Serão seis semanas traçando cenários de investimentos e desafios, com atividades presenciais em São Paulo, Brasília e Belém.
Renato Ramalho, CEO KPTL, vislumbra que dessa edição do evento sairá o próximo empreendedor, executivo de inovação, ou agende público de inovação de fomento ao empreendedorismo de base tecnológica. “É um prazer poder estar de volta e reencontrar os jovens empreendedores e profissionais que vão lapidar o futuro do ecossistema. O empreendedorismo se torna cada vez mais uma opção de vida, importante apresentarmos a realidade antes que estes jovens tomem uma decisão importante em suas jornadas profissionais”, conta Ramalho.
Em 2021, os vencedores do VC Challenge foram capixabas da Fucape Business School. Como premiação, naquele ano, o time ganhou um fim de semana em São Paulo, com direito a visita à B3. O diretor de Inovação e Novos Negócios da Rede Gazeta, Dudu Lindenberg, é entusiasta do projeto: "Nosso papel é conectar os estudantes do Espírito Santo a esta iniciativa, promovendo um encontro entre teoria e a prática. É um desafio que tende a trazer não apenas conhecimento para os estudantes, mas também projeção para eles diante dos investidores e empregadores".
Prêmio
O grupo vencedor vai participar do Web Summit Rio 2024, um dos principais eventos de inovação do Brasil, com todas as despesas pagas, além de vouchers de R$ 1.000 na Genial Educação, uma conta na Genial Investimentos com R$ 500 de crédito para investir, e um Summer job de dois meses para os participantes do grupo vencedor da competição.
Inscrições gratuitas
A inscrição é gratuita e pode ser realizada até 30 de setembro por meio do site: kptl.com.br/vc-challenge/
Etapas da competição
O VC Challenge é dividido em quatro fases ao longo de quatro semanas de duração. São elas:
- Fase 1: Na primeira fase, os participantes vão acompanhar uma série de debates sobre os quatro grandes setores (LegalTech, Clima e Floresta, Educação e Fintechs), dos quais os estudantes selecionarão um para elaborar um relatório, e escolherão uma empresa do segmento a qual eles gostariam de investir.
- Fase 2: Na segunda fase, os participantes vão assistir as apresentações de fundadores de quatro startups e decidir em qual delas investiriam. Na dinâmica, os estudantes devem apresentar a escolha em uma simulação de comitê de investimento de uma gestora.
- Fase 3: Já na terceira fase, os participantes passam para a posição de empreendedores da startup em que decidiram investir, recomendando decisões estratégicas e estruturando um plano de negócios para a empresa. Os estudantes passarão ainda por palestras, mentorias, e interações com os fundadores e funcionários das startups para prepararem um “pitch” de captação de investimentos. Os cinco grupos que apresentarem os melhores "pitches" chegarão à quarta fase.
- Fase 4: Na última fase, os finalistas receberão mentoria dos fundadores das startups nas quais eles realizaram o desafio e apresentarão seu “pitch” para uma bancada de jurados e especialistas em Venture Capital. O grupo que levar a melhor, ganha o prêmio.