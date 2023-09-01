Universitários do ES podem participar de desafio nacional de inovação e capital de risco

Desafio de empreendedorismo e inovação direcionado a estudantes universitários e de ensino médio que desejam exercer papel de liderança e queira mergulhar no ecossistema de “Venture capital” ou capital de risco, o VC Challenge chega à sexta edição. As inscrições foram abertas nesta quarta-feira (30) e vão até 29 de setembro. Uma iniciativa da KPTL, o desafio tem apoio da Rede Gazeta e, na edição do ano passado, atraiu mais de 2,6 mil participantes.

A partir do dia 30 de setembro, por meio de uma plataforma digital, participantes de todo o Brasil vão poder conhecer startups de porte nacional. Os estudantes devem se inscrever em grupos de até 4 pessoas. Serão seis semanas traçando cenários de investimentos e desafios, com atividades presenciais em São Paulo, Brasília e Belém.

Renato Ramalho, CEO KPTL, vislumbra que dessa edição do evento sairá o próximo empreendedor, executivo de inovação, ou agende público de inovação de fomento ao empreendedorismo de base tecnológica. “É um prazer poder estar de volta e reencontrar os jovens empreendedores e profissionais que vão lapidar o futuro do ecossistema. O empreendedorismo se torna cada vez mais uma opção de vida, importante apresentarmos a realidade antes que estes jovens tomem uma decisão importante em suas jornadas profissionais”, conta Ramalho.

Equipe Fucape Finance, campeã do VC Challenge 2021 Crédito: Divulgação

Em 2021, os vencedores do VC Challenge foram capixabas da Fucape Business School. Como premiação, naquele ano, o time ganhou um fim de semana em São Paulo, com direito a visita à B3. O diretor de Inovação e Novos Negócios da Rede Gazeta, Dudu Lindenberg, é entusiasta do projeto: "Nosso papel é conectar os estudantes do Espírito Santo a esta iniciativa, promovendo um encontro entre teoria e a prática. É um desafio que tende a trazer não apenas conhecimento para os estudantes, mas também projeção para eles diante dos investidores e empregadores".

Prêmio

O grupo vencedor vai participar do Web Summit Rio 2024, um dos principais eventos de inovação do Brasil, com todas as despesas pagas, além de vouchers de R$ 1.000 na Genial Educação, uma conta na Genial Investimentos com R$ 500 de crédito para investir, e um Summer job de dois meses para os participantes do grupo vencedor da competição.

Inscrições gratuitas

A inscrição é gratuita e pode ser realizada até 30 de setembro por meio do site: kptl.com.br/vc-challenge/

Etapas da competição

O VC Challenge é dividido em quatro fases ao longo de quatro semanas de duração. São elas: