Empresas do Sul do ES vão investir em expansão e mais tecnologia

A Cofril já tem projeto em andamento para expandir a marca para fora do Estado Crédito: Sandro Mancini

Manter-se relevante ao longo do tempo e atento às mudanças ao seu redor: esse é, atualmente, um dos maiores desafios de qualquer empresa e foi também debatido na 22ª edição do Prêmio Gazeta Empresarial, em Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo. Com o tema “No tempo do seu reconhecimento”, o projeto, que destaca as marcas mais lembradas pelo consumidor na região, foi celebrado na noite de sexta-feira (1º).

No evento, empresários de diversos setores mostraram não só que se antecipam às inovações ao seu redor, mas que querem construir esse futuro na Região Sul capixaba, investindo ainda mais em tecnologia, expertise e infraestrutura nos próximos anos.

Para o prefeito Victor Coelho , um dos grandes diferenciais de Cachoeiro de Itapemirim, que faz com que o município se consolide como um polo de diferentes setores, é uma política de atração de investimentos que vai além do básico e enxerga a cidade como um todo. Um exemplo é o investimento nas obras de infraestrutura, que têm como objetivo deixar Cachoeiro ainda mais atrativo para as empresas que escolhem se estabelecer na região.

"A cidade não vive só de incentivos fiscais, de uma boa regularização fundiária, de um PDM [Plano Diretor Municipal] que permita que a cidade evolua. É preciso também proporcionar que empresas enxerguem um local adequado para os seus colaboradores, Com escolas de qualidade, com ar condicionado na suas salas. É um todo, que faz com que a cidade seja atrativa" Victor Coelho - Prefeito de Cachoeiro de Itapemirim

Unimed Sul Capixaba

E as empresas que são atraídas querem continuar crescendo. Fernando Lemgruber, diretor presidente da Unimed Sul Capixaba, conta que a instituição está investindo principalmente em inovação. Com mais de 98 mil clientes, mais de 1.100 colaboradores e 450 médicos, a marca tem ampliado os serviços para solucionar não só os problemas de saúde dos seus clientes, mas criando uma relação de acompanhamento do paciente em todas as fases da vida, como forma de prevenção a doenças.

"A razão de ser da Unimed é prestar serviços de atendimento e qualidade em saúde e um dos nossos diferenciais é que conseguimos ter um olhar integrado entre médico, colaborador e paciente. A Unimed é uma empresa inovadora. Foi inovadora por meio da criação e gestão do seu hospital e continua sendo inovadora agora" Fernando Lemgruber - Diretor presidente da Unimed-Sul Capixaba

Hospital Evangélico

Elizeu Crisostomo, presidente do Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim, também acredita que a inovação é o ponto–chave, e isso é feito com investimento não só em tecnologias, mas em uma equipe preparada e qualificada para atender as diferentes áreas. Na organização, um dos projetos em andamento é ampliação o tratamento oncológico, por meio da construção do Hospital do Câncer, que tem previsão de ser finalizado em quatro anos.

"Será um hospital moderno, todo equipado, para o tratamento oncológico, com ambientes para atendimento específico dos pacientes e familiares. Será muito importante para a cidade" Elizeu Crisostomo - Presidente do Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim

BRK

Para Marcos Mendanha, diretor da BRK, concessionária prestadora de serviços de água e de esgoto em Cachoeiro, a inovação também se faz no dia a dia, se superando em atender com eficiência as necessidades dos clientes. O diretor cita como exemplo a universalização do saneamento básico. Com um contrato de concessão para os serviços de abastecimento no município, a BRK já conquistou as metas de universalização propostas pelo governo federal, atendendo 99,57% da população do município com água potável, além de ter 98,15% do esgoto tratado.

"É por isso que a inovação está no DNA da BRK, para buscarmos eficiência operacional. E, com certeza, seguimos nos próximos anos buscando o que há de melhor no saneamento de Cachoeiro" Marcos Mendanha - Diretor da BRK

Cofril

Júnior Corrêa, gerente financeiro da Cofril, acredita que outro ponto que deve ser de atenção para as empresas é a qualidade do produto, umas das maiores preocupações da marca. Já bem estabelecida no Espírito Santo, um dos projetos em andamento é o de consolidação da companhia também fora do Estado.

"Nós já estamos no processo de finalização da nossa planta e dos nossos licenciamentos para podermos prosseguir também para fora do Estado e expandir ainda mais a nossa marca" Júnior Corrêa - Gerente financeiro da Cofril

CDL

Essas propostas de inovação e projetos bem estabelecidos de crescimento a curto, médio e longo prazos são alguns dos fatores que fazem com que o setor de comércio e serviços seja tão relevante para a economia de Cachoeiro. Celso Luiz Costa, presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) da cidade, acredita que é um momento de retomada para o setor.

"Comércio e serviços são os maiores empregadores de qualquer cidade. Não é diferente em Cachoeiro de Itapemirim. As centenas de serviços que são gerados empregam milhares de pessoas e a expectativa é que o setor continue se fortalecendo neste momento pós-pandemia, se renovando todos os dias" Celso Luiz Costa - Presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Cachoeiro

São Camilo

E todo crescimento passa pela educação. Padre Anísio Baldessin, reitor do Centro Universitário São Camilo, conta que, só na universidade, são mais 300 empregos gerados, time formado por pessoas com a mesma missão: oferecer uma educação de qualidade para os cachoeirenses. Uma prova de que o trabalho tem dado certo é que a faculdade foi a única instituição de ensino superior da Região Sul a ter o curso de Direito reconhecido pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-ES).

"O Centro Universitário São Camilo tem uma missão: mais do que vender a educação, a missão é educar. E a população entende isso e enxerga isso na São Camilo. O nosso projeto é se manter sustentável e ser relevante para Cachoeiro" Padre Anísio Baldessin - Reitor do Centro Universitário São Camilo

Casa das Tintas

Esse também é o propósito da Casa das Tintas, que tem uma rede de lojas em todo o Sul do Estado e, como conta o diretor Wellington Gama, tem o objetivo de continuar crescendo. Após investir no novo centro de distribuição, o propósito é abrir novas lojas.

"Cachoeiro é nossa matriz, o nosso polo, onde a gente tem o maior número de volume de lojas, de volume de negócios, então agora a gente quer cada vez mais se enraizar na Região Sul e principalmente em Cachoeiro, fortalecendo ainda mais o nome da nossa empresa" Wellington Gama - Diretor da Casa das Tintas

São empresas que não só estão atentas às mudanças, mas decidiram construir o futuro que acreditam na Região Sul do Espírito Santo Para Bruno Passoni, Diretor da TV Gazeta Sul, a 22ª edição do Prêmio Gazeta Empresarial mostra que essa abertura ao futuro é o que faz com que as marcas continuem bem posicionadas e, consequentemente, tenham resultados cada vez mais eficientes.