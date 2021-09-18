Prêmio Gazeta Empresarial: pesquisa ouviu 400 entrevistados em cada município

Futura Inteligência entrevista de forma segura mais de 700 pessoas Crédito: Acervo divulgação

Realizar uma pesquisa de opinião é sempre uma tarefa séria e que exige muita atenção e cuidado com a informação apurada. E nestes tempos de pandemia, os desafios ficam ainda maiores. Responsável por fazer o levantamento de dados para seleção dos vencedores do Prêmio Gazeta Empresarial (PGE), o Futura Inteligência se viu, neste ano, diante da missão de apurar as informações com a qualidade de sempre e, ao mesmo tempo, garantir a segurança de todos os envolvidos.

Feitas presencialmente, nos dias 23 e 24 de junho, em Linhares, e em 25 e 26 de junho, em Colatina, as pesquisas seguiram rigorosamente todas as recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS), como uso obrigatório de máscaras, face shields, distanciamento, dentre outras.

O formato foi diferente do ano passado, quando alguns trabalhos de coleta de dados e abordagens se deram por contatos telefônicos ou plataformas virtuais, como em Cachoeiro, e outros de forma presencial, como Linhares e Colatina (realizado antes da pandemia). “Temos nos adaptado aos cenários. À medida que as autoridades de saúde liberaram a circulação e o retorno de atividades não essenciais, retomamos gradativamente a coleta de dados presencial, com a preparação adequada das nossas equipes”, explica José Luiz Soares Orrico, sócio-diretor do Futura Inteligência.

Em cada município foram realizadas 400 entrevistas, uma amostra considerada suficiente para representar a população de cada cidade. Fora os cuidados com saúde e segurança das equipes e participantes, o restante do trabalho foi executado como nos anos anteriores. A metodologia aplicada, a forma de abordar, o processo de tratamento e a análise dos dados se mantiveram, com o reconhecido padrão de qualidade da instituição.

Para a edição de Linhares foram feitas 65 perguntas, envolvendo 53 segmentos; já para Colatina foram 68 perguntas e 56 segmentos. A pergunta principal se manteve: “Quando eu falo (nome do segmento), que marca lhe vem à cabeça?”.

Mas por que é tão expressivo manter uma marca na lembrança do consumidor? “Sabemos que existe uma relação direta entre a lembrança de uma marca com seu consumo e lealdade dos seus clientes”, responde Orrico. Segundo ele, em um mundo tão complexo, com informações a mão do consumidor em qualquer tempo, ser lembrado e considerado em uma decisão de compra, é muito importante. “A lembrança da marca é um indicador basilar para avaliar o sucesso da comunicação de uma empresa. De forma simples, afere-se se a empresa tem feito uma comunicação relevante, se a verba publicitária tem sido bem utilizada, se a marca é relevante”, acrescenta.

Ele completa que ter uma boa estratégia de comunicação é um dos muitos fatores que levam uma marca a ter sucesso. “Outro elemento que compõem esta trilha e pode determinar o êxito e a relevância de um negócio é ter um propósito: saber por que a marca existe, o que ela entrega à sociedade, aos seus clientes, aos seus colaboradores. Isso também faz toda diferença no reconhecimento da marca”, ensina.