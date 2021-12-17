Noite de celebração para o mercado linharense

Eduardo Hummes, da WEG, recebe troféu especial durante PGE Linhares Crédito: Feeling Fotografia

Em uma noite de festa e celebração, a 19ª edição do Prêmio Gazeta Empresarial (PGE) Linhares marcou a volta do evento mais tradicional do empresariado linharense ao formato presencial. Em 2020, devido ao agravamento da pandemia de Covid-19, a cerimônia teve que se reinventar e ocorreu virtualmente.

A inovação em um evento tão aguardado e esperado pelo mercado linharense se manteve. Nesta edição de 2021, o prêmio veio com o tema “Inovar deixa marcas”, apontando para a forma com a qual os empresários de Linhares conseguiram se sobressair em um cenário repleto de adversidades advindas com a crise sanitária.

Sob essa perspectiva, o PGE apresentou outra novidade, com uma premiação especial para a “Melhor Empresa”, que foi concedida à WEG.

ATRIBUTOS

Nos últimos anos e, especialmente no cenário global afetado pela pandemia, aspectos como uso de recursos naturais, mudanças climáticas, respeito à diversidade e responsabilidade ambiental têm ficado em evidência. Para esse novo momento, cada vez mais empresas procuram contribuir para um mundo sustentável.

Além de estar em discussão no âmbito empresarial, sustentabilidade e diversidade são temas presentes na tomada de decisão das pessoas. Nesse sentido, as empresas que estão mais alinhadas a essas questões são mais respeitadas e admiradas por seus clientes e consumidores.

Pensando nisso, o PGE ampliou a abordagem no segmento ‘Melhor Empresa”. Bons resultados financeiros e a construção do desenvolvimento econômico se juntaram a atributos como sustentabilidade, diversidade, solidariedade e bem-estar, que passaram a ser pilares na consolidação de marcas fortes, segundo aponta Luiz Ricardo Pereira de Souza, gerente comercial Multimídia Norte da Rede Gazeta.

PESQUISA

Na pesquisa deste ano, o Instituto Futura Inteligência questionou os entrevistados sobre a empresa que se destaca em três pontos: na construção para o desenvolvimento de Linhares, na preocupação e cuidado com o meio ambiente e a que mais contribui para a qualidade dos moradores do município.

As três perguntas contemplam o importante e necessário desenvolvimento econômico das corporações, mas também questões fundamentais para o século XXI, a respeito do crescimento e exploração sustentável com foco no respeito às pessoas.

Nesses quesitos, os linharenses entrevistados escolheram, em 2021, a empresa WEG como a que mais contribui para o desenvolvimento de Linhares respeitando o rico meio ambiente do município e ainda contribui para a qualidade de vida dos moradores.

Na 19ª edição do PGE Linhares, a WEG, que tem 60 anos de existência e dez de atuação no município, se consagra como a mais lembrada pelos linharenses.

A FESTA

A premiação foi apresentada por Luanna Esteves e Diego Araújo, do semanal “Em Movimento”, da TV Gazeta, e contou com a participação do prefeito de Linhares, Guerino Zanon, e do deputado federal Felipe Rigoni.

Para ser realizada presencialmente, a festa seguiu rígidos protocolos sanitários. Todos os credenciados a participarem foram testados antes do evento. Os testes foram oferecidos pela Rede Gazeta e não resultaram em custos para os convidados.

A Família Lima fez uma apresentação que animou os convidados Crédito: Feeling Fotografia

Durante a premiação, os cuidados foram mantidos. Para entrar na festa, além do teste negativo para a Covid-19, foi necessário apresentar o comprovante de vacinação contra a Covid-19. O uso de máscaras foi exigido durante toda a cerimônia, principalmente nos momentos de circulação e recebimento do prêmio, só sendo permitida a retirada para a alimentação. As mesas dos convidados estavam distanciadas e em todo o espaço havia dispensers com álcool 70%.

SEM PISTA DE DANÇA, MAS COM A ANIMAÇÃO GARANTIDA

Para não gerar aglomerações, não foi permitida a pista de dança, o que não diminuiu a animação da festa. Embalando a noite, a Família Lima subiu ao palco mostrando toda a força do violino e o que sabem fazer de melhor: unir a música erudita a estilos variados como pop, rock e eletrônica.

As canções animaram os participantes do evento, que tiveram que se controlar para não sair dançando pelo salão ao som dos clássicos. Mas de forma contida foi possível apreciar o belo show e celebrar a vitória da inovação no mercado linharense.