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Prêmio Gazeta Empresarial

Marcas mais lembradas de Colatina serão premiadas em setembro

Na sua 19° edição, o Prêmio Gazeta Empresarial vai reconhecer marcas que não saem da cabeça do consumidor colatinense
Lucas Valadão

Lucas Valadão

Publicado em 

25 jul 2022 às 10:52

Publicado em 25 de Julho de 2022 às 10:52

premiogazet
Prêmio Gazeta Empresarial Colatina 2022 Crédito: Felling Fotografia
A 19ª edição do Prêmio Gazeta Empresarial de Colatina já tem data marcada. As marcas mais lembradas pelo consumidor colatinense serão premiadas em 23 de setembro, em uma festa comandada pelo grupo Sambô. Ao todo, foram pesquisados 61 segmentos pela Futura Inteligência.
A pesquisa foi feita entre os dias 8 e 10 de junho, com 400 entrevistados. Para a diretora das Regionais Norte e Noroeste da Rede Gazeta, Maria Helena Vargas, a premiação, consolidada no mercado, reforça a importância e relevância da trajetória das marcas.

Arquivos & Anexos

Ganhadores do Prêmio Gazeta Empresarial 2022

Confira aqui o resultado da pesquisa do Futura sobre as marcas mais lembradas em Colatina
Tamanho do arquivo: 1mb
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"Essas marcas estão ligadas à história de vida das pessoas, das cidades, elas contribuem para o desenvolvimento e fortalecimento dos mercados, deixando legados importantíssimos para suas áreas de atuação. O tema central é o legado que queremos deixar através das empresas em que atuamos."
Maria Helena Vargas - Diretora das Regionais Norte e Noroeste da Rede Gazeta
Seguindo o tema “Nossas marcas, nossos legados”, a nova edição do Gazeta Empresarial em Colatina é uma realização da TV Gazeta Noroeste, e vai reconhecer as marcas que não saem da memória da população local em 2022. O evento será para convidados.

Lançamento Prêmio Gazeta Empresarial Colatina 2022

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