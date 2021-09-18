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Reconhecimento

Prêmio Gazeta Empresarial aponta percepção do público sobre as marcas do ES

Neste ano, o evento será retomado presencialmente para premiar os grandes vencedores da noite; todos os protocolos estabelecidos pelos órgãos de Saúde serão seguidos

Publicado em 18 de Setembro de 2021 às 13:58

Publicado em 

18 set 2021 às 13:58
Foto evento
Premiação 2019 Crédito: Dellano Sanz
O evento de premiação dos vencedores do Prêmio Gazeta Empresarial (PGE) de Linhares deste ano será especialmente diferenciado. A afirmação é do gerente Comercial da Rede Gazeta Norte de Linhares, Luiz Ricardo Pereira de Souza. Para ele, com a volta da solenidade sendo realizada presencialmente, essa edição da festa tem tudo para ser uma experiência única. “Poder promover esse reencontro é muito gratificante, mas ganha ainda mais importância depois de um ano cheio de desafios como o que ainda estamos passando. Sem dúvida, será um evento muito especial, agora com olhar de esperança”, comenta.
Ele acrescenta que o projeto vai muito além da festa, programada para dia 15 de outubro, às 21 horas, no Conceição Hall. A partir dos dados e informações coletados no mercado, o Prêmio Gazeta Empresarial consegue entregar uma visão bastante detalhada sobre a percepção do público em relação às diversas marcas participantes. Os empresários podem, assim, criar uma comunicação ainda mais assertiva. “Na premiação coroamos todo esse processo, que se inicia na pesquisa de lembrança de marca. Este projeto, que já era importante, tornou-se ainda mais relevante no atual momento, quando ser lembrado ganhou um status ainda maior”, diz.
Desde que começou a ser realizado, há 19 anos, o Prêmio Gazeta Empresarial tem buscado entregar ao mercado local um projeto completo e que agregue valor e reconhecimento, de forma positiva, aos negócios da nossa cidade. “Com isso, temos conseguido construir uma base sólida, séria e confiável em torno do PGE”, afirma.
Vencedores 202
Foto Oficial Vencedores 2019 Crédito: Divulgação
Para este ano, em atendimento a todas as medidas e protocolos envolvendo saúde e segurança estabelecidos pelos órgãos de saúde, a festa de premiação terá formato inédito. Uso de máscaras, distanciamento de mesas, medição de temperaturas e outras medidas, todas orientadas e assessorados por uma profissional da área de saúde.
O tema de 2021, “Inovar deixa Marcas”, veio para mostrar que as empresas que inovarem e mantiverem esse exercício de forma constante no seu dia a dia conseguem reter o cliente e chamar atenção para a sua marca. Para o gerente, as marcas mais lembradas se posicionam de maneira diferente, de alguma forma, no mercado. “É o que gera a diferenciação entre os concorrentes. A palavra inovação, que faz parte do mote do projeto deste ano, nunca foi tão necessária. Alás, agora é uma questão de sobrevivência. Ela deixou de ser uma expressão da moda para, de fato, ser inserida no dia a dia dos negócios. Num momento onde a busca pelo consumidor se tornou muito mais agressiva no mercado, acredito que as mais lembradas inovaram, de alguma maneira, a sua forma de se comunicar, atender e se posicionar”, conclui.

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