Prêmio Gazeta Empresarial aponta percepção do público sobre as marcas do ES

Premiação 2019 Crédito: Dellano Sanz

O evento de premiação dos vencedores do Prêmio Gazeta Empresarial (PGE) de Linhares deste ano será especialmente diferenciado. A afirmação é do gerente Comercial da Rede Gazeta Norte de Linhares, Luiz Ricardo Pereira de Souza. Para ele, com a volta da solenidade sendo realizada presencialmente, essa edição da festa tem tudo para ser uma experiência única. “Poder promover esse reencontro é muito gratificante, mas ganha ainda mais importância depois de um ano cheio de desafios como o que ainda estamos passando. Sem dúvida, será um evento muito especial, agora com olhar de esperança”, comenta.

Ele acrescenta que o projeto vai muito além da festa, programada para dia 15 de outubro, às 21 horas, no Conceição Hall. A partir dos dados e informações coletados no mercado, o Prêmio Gazeta Empresarial consegue entregar uma visão bastante detalhada sobre a percepção do público em relação às diversas marcas participantes. Os empresários podem, assim, criar uma comunicação ainda mais assertiva. “Na premiação coroamos todo esse processo, que se inicia na pesquisa de lembrança de marca. Este projeto, que já era importante, tornou-se ainda mais relevante no atual momento, quando ser lembrado ganhou um status ainda maior”, diz.

Desde que começou a ser realizado, há 19 anos, o Prêmio Gazeta Empresarial tem buscado entregar ao mercado local um projeto completo e que agregue valor e reconhecimento, de forma positiva, aos negócios da nossa cidade. “Com isso, temos conseguido construir uma base sólida, séria e confiável em torno do PGE”, afirma.

Foto Oficial Vencedores 2019 Crédito: Divulgação

Para este ano, em atendimento a todas as medidas e protocolos envolvendo saúde e segurança estabelecidos pelos órgãos de saúde, a festa de premiação terá formato inédito. Uso de máscaras, distanciamento de mesas, medição de temperaturas e outras medidas, todas orientadas e assessorados por uma profissional da área de saúde.